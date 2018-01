Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier care putea avea urmari tragice s-a petrecut ieri dupa-amiaza la intrare in Reșița, aproape de restaurantul Casa Banațeana. O mașina s-a rasturnat in raul Barzava și doar o minune a facut ca cele doua persoane din interior sa scape cu viața. Un accident rutier s-a produs vineri, in…

- O petrecere in clubul LUV din Constanța, deținut de Ionuț Budi, fratele Taniei Budi, s-a lasat cu dosare penale pentru mai multe persoane. Doi tineri au furat o haina cu cheile unii Mercedes, apoi și mașina parcata in fața clubului, iar fratele proprietarului, incercand sa dea de hoți, a scos un pistol…

- Impact, in aceasta seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…

- Un barbat de 64 de ani din Arges si-a pierdut viata, dupa ce a cazut in fantana. Un apel la 112 anunța ca in comuna Poienarii de Muscel, un localnic are nevoie de ajutor, iar la fața locului s-au deplasat pompierii și un echipaj de la Ambulanta. Salvatorii l-au gasit pe barbat in stare grava, dupa ce…

- Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie marti seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa drumul li s-a oprit brusc in Romuli. Potrivit bistriteanul.ro, barbatul a pierdut controlul volanului și a avut ghinionul ca drumul sa fie necurațat. Stratul de…

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-un autoturism lasat neasigurat intr-o spalatorie auto din municipiul Sebes. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de furt, politia recomanda cetatenilor sa-si asigure bunurile. La data de 12…

- Cinci oameni, printre care si un copil de 1 an si 4 luni, au murit într-un teribil accident, produs luni dimineata pe o sosea din Republica Moldova. Doua femei, de 24 si 54 de ani, au supravietuit, însa starea lor era grava, anunta Publika TV.

- Accident grav in zona barajului de la Valea de Pești, in Hunedoara. Doi oameni au murit și altul a fost grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in Raul Jiu. Femeia ranita a fost recuperata și transportata la spital. Victimele sunt doi barbați din Lupeni, in varsta de 39, respectiv 42 de…

- Trei persoane au fost ranite duminica, dupa ce au cazut cu mașina in Jiu. Accidentul a avut loc pe raza localitații Valea de Brazi. Cele trei victime, doi barbați și o femeie, au fost scoase din mașina inainte de sosirea echipelor de salv...

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Procurorii DIICOT si-au pierdut un aparat de interceptare in masina sotiei lui Mihai Lucan, iar cel care a gasit dispozitivul este chiar medicul. Mihai Lucan folosea vehiculul in momentul in care din plafon a cazut o camera video miniaturala. Anchetatorii au recuperat dispozitivul, despre care spun…

- Casa celebrului vlogger Ilie a ars. Tanarul abia isi terminase de amenajat locuinta, iar acum trebuie sa o ia de la capat. El a publicat doua imagini tulburatoare dupa incendiu pe contul sau de Instagram. "Ce s-a intamplat?", "Imi pare rau, stiu cat de mult ai muncit!" si "Doamne, ce tragedie!",…

- Victima in varsta de 61 de ani, pasager dreapta fata, purta centura de siguranta in momentul accidentului. „Pacienta cu politraumatism prin accident rutier prezenta un traumatism cranio-cerebral fara pierderea cunostintei, hemoragie subarahnoidiana, fractura de coasta I, cu observatie de fractura de…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineata, la data de 8 ianuarie, pe raza localitatii Popricani, Romania. Un cetatean din Republica Moldova, soferul unui autoturism marca Dacia Logan MCV a pierdut controlul volanului si a acrosat un copac. In urma impactului, un pasager din masina a suferit rani…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intr o curba periculoasa din apropiere de localitatea Cataloi, judetul Tulcea. Din primele informatii in evenimentul rutier a afost implicat un autoturism BMW care s a rasturnat de pe un pod. Potrivit Serviciului de Ambulanta Tulcea nu au fost persoane…

- Un clujean de buna credința și-a gasit mașina lovita serios în parcare, dar poliția nu a mișcat un deget pentru a-i apara interesele. Ba mai mult, din 30 decembrie pâna în 3 ianuarie nici nu a avut cu cine vorbi. În loc sa ia rapid masuri…

- Un barbat român în vârsta de 46 de ani a murit marți dupa ce și-a dat foc în interiorul mașinii sale în partea de sud a orașului Torino din Italia. Totul a început cu o seara în urma, atunci când barbatul a fost scos din casa de poliție, dupa…

- Un filmulet aparut pe un site de socializare surprinde cum echipajul unei autospeciale de Jandarmerie, aflat cel mai probabil in patrulare, opreste si da o mana de ajutor unui sofer caruia i se defectase masina in trafic. Masina bloca circulatia, dar cu exceptia jandarmilor, nimeni nu parea a fi dispus…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a vorbit despre relațiile tensionate cu Federația Rusa intr-un nou editorial publicat in "Wall Street Journal", informeaza Noi.md. Politicianul a remarcat ca Republica Moldova și alte țari din regiune au nevoie de suportul partenerilor occidentali „pentru a ține piept agresiunii…

- Doi tineri indragotiti au mers cu masina pe platou la releu pentru a avea parte de intimitate si pentru a admira peisajul. Insa din neatentie au uitat sa traga frana de mana sau au atins-o din greseala si au cazut intr-o rapa. Din fericire, cei doi au scapat teferi. Totusi, mai multe echipaje de interventie…

- Un pompier clujean aflat în timpul liber a intervenit și a acordat primul ajutor unei femei ranite grav. Barbatul, ajutat de alții, a ridicat mașina de pe victima și apoi a coordonat acordarea primului ajutor. ”Aflat în timpul liber, un coleg din…

- Un autoturism s-a rasturnat duminica dupa amiaza la ieșirea din Bolotești. Conform primelor date, in mașina se afla o familie din Galați, parinții și doi copii, care venea de la Lepșa și se intorcea acasa. A rezultat ranirea ușoara a unui copil de 8 ani. Șoferul este un barbat de 44 ani. Tot duminica…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat pentru 30 de zile fiind acuzat ca a provocat scandal si a distrus usa unei masini de Politie. Daniel Vasile Ilas a amenintat cu moartea unul dintre politistii care au intervenit la eveniment..

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea unui barbat, a avut loc sâmbata seara, pe raza localitații clujene Jucu.Din primele informații primite de la locul accidentului, barbatul ar fi încercat sa traverseze șoseaua prin loc nepermis, fiind lovit de autoturism și apoi…

- Deputatul Ioan Terea spune ca nu a lovit pe nimeni și ca mai mulți manifestanți i-au taiat calea, dupa ce și-a lipit pe parbriz o legitimație de acces in Palatul Parlamentului, unul dintre aceștia sarind pe capota mașinii. "Aseara, in jurul orelor 21,00, am parasit Palatul Parlamentului. Cei…

- Terea a fost testat miercuri seara cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Cei doi protestatari acuza ca au fost loviți cu mașina, iar unul dintre ei a solicitat sa fie dus la spital, acuzand dureri la un braț. In replica, Ioan Terea afirma ca cei doi s-au aruncat pur și simplu in fața mașinii.…

- Ioan Terea a declarat, la ”Sinteza Zilei”: ”In momentul cand am vrut sa plec din Palatul Parlamentului SPP-istul mi-a spus sa ies in partea stanga pentru ca in partea dreapta ieșirea este blocata de catre manifestanți, am ieșit pe poarta din stanga, imediat am facut stanga. Pe trotuar erau manifestanții.…

- Din joaca, Liviu Varciu s-a accident grav cand a intrat in mașina. Dupa o joaca, obișnuita, cu nea Marin, prezentatorul Tv s-a lovit destul de tare cand s-a aruncat in microbuzul cu care ei erau transportați.

- O familie din Targoviste a scapat cu viata dupa ce s-a rasturnat cu masina intr-o rapa adanca de 15 metri. Totul s-a intamplat in Muntii Bucegi, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum acoperit cu gheata. Jandarmii montani i-au ajutat sa iasa din masina. Din fericire, cu totii sunt teferi.

- Primarul orașului Altena din landul Rinul de Nord-Westfalia, Andreas Hollstein, a fost atacat intr-un fast-food cu specific arab, iar atacul este descris de autoritați „ca fiind motivat politic”.

- Sfaturi care va pot ajuta la gasirea solutiei optime pentru dezghetarea geamurilor de la masina, in timp util: 1. Porneste caldura si iesi din masina cat timp se incalzeste motorul. 2. NU utiliza niciodata apa fiarta, deoarece risti sa cumperi alt parbriz. 3. Pentru dezaburirea…

- Un barbat din comuna suceveana Bosanci, care era intr-o stare avansata de ebrietate, a intrat cu masina intr-un sant, la Udesti. Acesta era atat de beat incat a cazut in fata politistilor ce incercau sa-l convinga sa sufle in aparatul etilotest.

- Pentru anul viitor, Guvernul de la Chișinau Moldova nu-și poate permite luxul ca Republica Moldova sa fie izolata pe plan extern și de a nu restabili relațiile cu partenerii externi. Necesitatea de a avea o relație normala cu partenerii europeni este extrem de importanta. Declarații…

- Republica Moldova se poate baza pe sprijinul deplin al Uniunii Europene in procesul de modernizare a țarii. O declarație in acest sens a facut vicepreședintele Comisiei Europene, inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, la o intilnire la Bruxelles…

- În perioada 2014-2020, Republica Moldova poate accesa de la 610 milioane pâna la 740 de milioane de euro suport financiar din partea Uniunii Europene. Declarația în acest sens a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, în cadrul emisiunii „Fabrika”…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- Un barbat, in varsta de 78 de ani, a plonjat, duminica (19 noiembrie) dupa amiaza, cu tot cu mașina, in apele Bistriței, la Pangarați. 1 de 9 Acesta a reușit sa iasa singur la suprafața, dar starea sa a impus totuși manevre de resuscitare, la care a raspuns. A fost preluat de echipajul SMURD și dus…

- O mașina a cazut, in cursul nopții de duminica spre luni, in raul Dambovița. Șoferul a reușit sa se salveze urcandu-se pe plafonul mașinii. ”Autoturismul a cazut in raul Dambovița, la intersecția Splaiul Independenței cu Șoseaua Cotroceni. Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Barbatul a fost la un pas sa intre cu autoturismul intr-un taximetru, s-a panicat, a tras de volan si a plonjat in apa. Martorii spun ca tanarul de 30 de ani a reusit sa iasa singur din masina si s-a urcat pe plafon.

- Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in municipiul Suceava, pe strada Marasesti. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la partea din fata a masinii, cu pericol de propagare la intregul…

- Piața Uniunii Europene este mult mai stabila pentru marfurile moldovenești, ofera un preț mult mai garantat, acolo lucreaza toate instrumentele unei economii de piața, unde toata lumea are acces la justiție, la cumparaturi credibile, își pot recupera pierderile. Astfel, s-au minimizat riscurile…

- Trei persoane au fost ranite, joi dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau a derapat si s-a rasturnat intr-o rapa, la iesirea din Predeal spre Azuga. Accidentul s-a produs pe DN 1, la iesirea din Predeal spre Azuga, unde soferul unui autoturism a derapat, a pierdut controlul volanului, iar masina…

- Dezvaluiri infioratoare au fost facute de unul dintre soferii implicati in accidentul care s-a soldat cu cinci tineri arsi de vii. Cel pe care tinerii l-au izbit cu masina povesteste ca a trait clipe de cosmar.

- O mașina a cazut, miercuri dimineața, intr-o groapa din municipiul Constanța, in care se aflau mai mulți muncitori. Unul dintre aceștia a fost ranit, in timp ce șoferul autoturismului a ieșit singur din mașina, avand doar cateva zgarieturi. Un accident de circulație mai puțin obișnuit s-a inregistrat…

- În urma cu puțin timp, un Matiz a cazut într-o groapa adânca de 5 metri, de pe Bdul. Aurel Vlaicu, în zona CET. În acel moment, în groapa se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașina! UPDATE 9.50 Potrivit ultimelor informații,…

- Un barbat care lucra intr-o groapa adanca de cinci metri din municipiul Constanta a fost ranit, miercuri dimineata, dupa ce o masina a cazut peste el. Barbatul a suferit o fractura la picior, in timp ce conducatorul auto a refuzat transportul la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Un accident s-a produs miercuri dimineata pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. O masina lovita de un alt autoturism a cazut intr-o groapa de pe marginea drumului, acolo unde un barbat lucra.

- Daca pe timpul comunismului, mașina era un lux la care puțini ajungeau din cauza prețului prohibitiv, mașina a ajuns in zilele noastre atat de accesibila incat și-o pot permite majoritatea romanilor care au un salar lunar. Pe langa numeroasele gadget-uri care insoțesc o mașina in ziua de azi, un ventilator…

- Doua surori, de 13 și 21 de ani, din Republica Moldova, au ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care se aflau impreuna cu parinții s-a rasturnat pe drumul european E 581, la cațiva kilometri de Vama Albița. Accidentul a ajut loc in aceasta dimineața din cauza vitezei…