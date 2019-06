Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca.

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca. Tanarul se numeste Traian Soldan, avea 30 de ani si era din comuna Santimbru, judetul Alba. Citeste mai mult: adev.ro/pte44p

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Alba a murit miercuri intr-un accident absurd petrecut pe o sosea din Italia. Totul s-a intamplat in timp ce facea o gluma cu colegii, spre locul de munca.

- Sfarșit cumplit pentru un roman in varsta de 30 de ani, din Italia, miercuri, 19 iunie. In urma unei glume, acesta a murit pe loc. Barbatul s-a aplecat pe geamul unei dubițe, in mers, și a cazut pe asfalt. Fractura la gat i-a fost fatala. Barbatul locuia in Mantua, un oraș din apropiere, potrivit Observator.tv.…

- Un roman de 25 de ani, Remus Deneș, și-a gasit sfarșitul in Italia, in urma unui accident dublu de circulație. Tanarul mergea se intorcea cu scuterul acasa de la locul de munca. La un moment dat,...

- Actrița Alexandra Velniciuc, in varsta de 39 ani, a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre familia ei. Atunci cand vedeta avea doar patru ani, mama ei a plecat in Italia și nu s-a mai intors acasa. Astfel ca, ea a fost crescuta doar de tata. Tatal Alexandrei, Ștefan Velniciuc a fost retrogradat…

- Sfarșit cumplit pentru un șofer roman de TIR, in varsta de 55 de ani. Acesta și-a pierdut viața, intr-un grav accident pe autostrada A15 din Italia, in zona localitatii Pontremoli. Tragedia s-a produs, marti, 23 aprilie, la granita dintre Toscana si Emilia Romagna. Soferul roman in varsta de 55 de ani…

- Ziua de 28 noiembrie 2016 a fost una cumplita pentru clubul Chapecoense. 71 dintre cei 77 de pasageri ai cursei LaMia au murit, printre aceștia afandu-se și 19 fotbaliști ai gruparii braziliene. Tragedia a avut loc in Columbia.