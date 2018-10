Stiri pe aceeasi tema

- O alerta cu bomba a fost data la metroul din Madrid, iar șase pasageri au fost raniti in urma unei explozii care ulterior a provocat si un incendiu. Autoritatile au intervenit imediat si i-au evacuat...

- Un adolescent in varsta de 17 ani este cautat de polițiști, fiind dat disparut de doua luni de zile. In cursul lunii iulie acesta a plecat de la domiciliul ... The post Autoritațile sunt in alerta. Un adolescent este de negasit de doua luni appeared first on Renasterea banateana .

- Se inmultesc zonele cu probleme din cauza pestei porcine africane in județul Braila. Trei noi focare au fost confirmate și exista suspiciuni și in alte cazuri. Autoritațile au decis ca vor fi eutanasiați doar porcii din gospodariile afectate.

- Kayla Speer este o tanara in varsta de 23 de ani, din West Burlington, care a vrut sa-i faca o surpriza iubitului si sa-i comande un sandvis. Tanarul invața pentru examene și fata s-a gandit...

- Virusul West Nile continua sa faca victime. Din mai și pana acum s-au inregistrat 56 de cazuri ce au fost cauzate de virusul West Nile și au existat, de asemenea, șase decese, anunța Ministerul Sanatații. Trei dintre ele s-au inregistrat in Bucuresti si cate unul in judetele Iasi, Galati si Covasna.

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali. Autoritatile au lansat o alerta de tsunami si au recomandat…

- Veste cu adevarat buna din cartierul Iosefin. Fostul Cinema Arta, degradat pana peste poate, a intrat, pentru urmatorii 25 de ani, in administrarea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. Noul administrator are și primii bani pentru reabilitare: un sfert de milion de euro, din fonduri private! The…

- Peste 100 de porci dintr-o gospodarie din judetul Constanta, unde a fost confirmata pesta porcina africana, vor fi omorati in cursul zilei de sambata, iar autoritatile au instituit mai multe filtre in zona pentru a preveni raspandirea bolii.