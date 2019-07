Stiri pe aceeasi tema

- Oasele gasite in caza groazei din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din INML, acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil.Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. 911 vs 112 - diferența este URIAȘA:…

- In mijlocul scandalului de la Caracal, un barbat din Sibiu ar fi incercat sa rapeasca o fetița de 7 ani, ziua in amiaza mare, noteaza Mediafax . Un barbat de 67 de ani, din Sibiu, ar fi incercat sa convinga o fetița de 7 ani sa mearga cu el, ziua in amiaza mare, in timp ce copila iși aștepta mama de…

- Adolescenta de 14 ani din judetul Galati, care plecase de acasa si nu revenise, a fost gasita de politisti, potrivit news.ro.Citește și: Fosta iubita a lui Radu Mazare, unsa șefa la MAI! Numire-cheie la Interne „Minora de 14 ani, din judetul Galati - comuna Sendreni, a fost depistata…

- In timpul audierilor de duminica noaptea, Gheorghe Dinca le-ar fi spus anchetatorilor ca a ucis-o pe Luiza Melencu la mijlocul lunii iulie dupa ce a ținut-o trei luni sechestrata, scrie Adevarul citand surse judiciare. Criminalul din Caracal a spus ca dupa ce a violat-o timp de trei luni pe Luiza, tanara…

- La 15 ani, Tijana Juric din Serbia a fost rapita de pe strada dintr-un sat in timp ce se afla la bunicii ei. Se intampla in 2014. Fata a fost violata și ulterior ucisa. 13 zile mai tarziu, un barbat de 34...

- Președintele PMP, Eugen Tomac, spune ca partidul sau va depune în toamna un proiect de lege prin care toți cei care violeaza sau ucid minori sa fie condamnați la închisoare pe viața.Ce scrie Tomac pe Facebook:”Crima de la Caracal scoate în evidența o problema…

- Un caz similar cu al Sorinei a aparut și in vestul țarii. O fetița in varsta de șapte ani, care a fost luata in plasament in anul 2013 de catre un asistent maternal din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, este pe punctul de a fi desparțita de cei care a crescut-o dupa ce a fost finalizata […] Articolul…

- Tanarul de 17 ani, acuzat de violarea și uciderea Esterei, fetița de 5 ani din Baia Mare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, de Tribunalul Maramureș, acesta recunoscand ca este vinovat de comiterea faptelorJudecatorii au dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul…