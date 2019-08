Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Valea Stanciului, județul Dolj, a fost arestat dupa ce a incercat sa violeze o femeie, pe drum, in fața casei. Barbatul era beat cand a atacat-o pe femeie și a fost oprit de vecinii alertați de strigatele ei, conform Mediafax.Femeia in varsta de…

- Dan Camarzan, afaceristul milionar din Brasov, a recunoscut in fata anchetatorilor ca si-a ucis bunica de 93 de ani, insa chiar si asa el ar putea sa scape de inchisoare, cel putin pentru un timp.

- In 2016, o femeie rapita in Ohio a cerut ajutorul operatorilor numarului de urgenta 911, in timp ce se afla in aceeasi casa cu cel care o sechestrase. Agresorul dormea si victima sa a profitat de moment pentru a suna la serviciul de urgenta. Dupa ce au reusit sa o salveze, politistii americani au descoperit…

- Politistii au tras un foc de arma, joi seara, in municipiul Timisoara, pentru prinderea unui tanar condamnat care se sustrage de la executarea unei pedepse de 1 an si sase luni pentru talharie, dar care a reusit sa scape, iar actiunile de urmarire si prindere a acestuia continua, a anuntat, vineri,…

- O femeie din Chisinau a fost condamnata la zece ani de inchisoare pentru trei escrocherii, comise in proportii deosebit de mari. Procurorii au demonstrat ca, in intervalul anilor 2011 – 2016, inculpata a obtinut in total, prin escrocherie, peste 765 mii lei de la cinci persoane, pe care le-a inselat…

- Un roman in varsta de 55 de ani a vrut sa se faca nevazut, dupa ce a fost condamnat la doi ani de inchisoare. Ce-i drept, a reusit sa fuga de autoritati in ultimii doi ani, iar acum a crezut ca acestea "au uitat" de el si se va putea intoarce in tara natala.