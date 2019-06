Pentru sambata, 8 iunie, meteorologii anuntasera insistent cod portocaliu de vreme rea, in sudul Munteniei si chiar in Capitala. Insa vara si-a domolit supararile. Iar noi, la Otopeni, vorba poetului, „am respirat aerul cald, de sub fluturi”. Adica, abia miscat de adieri usoare. Dar, atmosfera din centrul orasului a fost una extrem de animata, ca intr-o arena sportiva in plina competitie, cu vuiet de entuziasm in tribune si difuzoare. In cele peste 20 de starturi programate succesiv, au navalit pe traseele orasului sute de biciclete, pedalate de copii, tineri, maturi si decani de varsta, baieti,…