- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a sanctionat cu 2 etape de suspendare si 360 de lei penalitate financiara pe antrenorul Gheorghe Hagi, iar pe preparatorul fizic Yuksel Yesilova cu o luna de suspendare si 11.340 lei in urma altercatiei de la finalul partidei FC Viitorul…

- In etapa a zecea a Ligii I Betano, Viitorul lui Hagi o asteapta acasa pe Astra Giurgiu. Astazi, de la ora 18:00, la Ovidiu, constantenii stiu ce au de facut. La conferinta de presa sustinuta inaintea partidei, "Regele" a transmis un mesaj clar echipei sale.

