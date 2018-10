Stiri pe aceeasi tema

- 9 cupluri de vedete vor pleca in aventura vieții lor in Sri Lanka și India, in noul sezon al reality-show-ului “Asia Express”. La fel ca și in primul sezon, fiecare pereche va avea la dispoziție un Euro pe zi și va trebui sa iși foloseasca toate atuurile pentru a gasi cazare, mancare și transport in…

