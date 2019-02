A venit in sutien de aur 18k la petrecerea dupa Oscar

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Rami Malek a cazut de pe scena Oscarurilor imediat dupa ce a primit premiul pentru cel mai bun actor și a avut nevoie de intervenția medicilor, anunța Vanity Fair, scrie Mediafax.Actorul Rami Malek a primit distincția pentru cel mai bun actor la cea de-a 91-a ediție a Premiilor Oscar…

- FCSB - CSU Craiova e meciul pe care sunt toți ochii in aceasta seara, chiar și impresarii sunt foarte atenți la partida. Mai mulți impresari italieni au venit la meci pentru a-l urmari pe Dennis Man (20 de ani), jucatorul pe care Gigi Becali spera sa ia 40 de milioane de euro. Dennis Man a ajuns la…

- Celebrul cantareț de muzica rock Lenny Kravitz, care va concerta in Romania in luna mai, și fiica sa, actrița Zoe Kravitz, apar intr-o campanie publicitara pentru brandul de turism și lifestyle Tumi, acesta fiind primul proiect la care cei doi au colaborat, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Imaginile…

- Un thailandez a venit de la petrecerea de Revelion și și-a impușcat familia. Dupa o cearta cu nevasta, a deschis focul omorandu-și cei doi copii, dar și alți patru membri ai familiei soției. Nevasta a supraviețuit atacului, iar un alt barbat a fost ranit. „Suspectul a mers la o petrecere cu prietenii…

- Statul insular Samoa din Oceanul Pacific este primul care a intrat in 2019, dupa ce in urma cu sapte ani a trecut la un alt fus orar. In noul an au intrat și Noua Zeelanda, iar de la ora 15:00, ora Romaniei, și Sydney. Focuri de artificii spectaculoase in Sydney Samoa, primul stat care a intrat in anul…

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei Romane, principele Radu și ceilalți membri ai Familiei Regale se vor afla la Castelul Savarșin de Craciun și Anul Nou, potrivit unui comunicat remis de biroul de presa al Casei Regale, scrie mediafax.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa premierului:’Ati…

- Petrecerea a fost platita din bani publici sub pretextul ca ar fi o manifestare inchinata Centenarului Marii Uniri. In realitate, ideea de Centenar a fost prezenta doar prin cateva afise ale unor personaje istorice si cateva steaguri. In rest, a fost o petrecere cu circuit inchis, cu mancare, bautura…