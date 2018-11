A venit iarna! Ninge viscolit in aproape toata Romania Vreme de iarna in Prahova, la limita cu judetul Brasov. Politia anunta ca pe DN 1A ninge viscolit, vantul bate in rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapada. Se actioneaza cu doua utilaje pentru deszapezire. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași 30 de centimetri. In plus, sunt așteptate ninsori și in celelalte regiuni ale țarii. Drumarii au intervenit cu utilaje, in noaptea de miercuri spre joi, si au raspandit peste 60 de tone de sare, dupa ce pe mai multe drumuri nationale din Harghita a nins, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

