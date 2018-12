Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani din Blaj este cercetat penal dupa ce a condus o masina fara a avea permis si aflat sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, marti, 18 decembrie, in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau impreuna cu jandarmii pe raza localitatii…

- Acesta s-a ales cu un dosar penal pentru infractiunea de conducere fara permis de conducere. „La data de 16 decembrie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au oprit pentru control, pe o strada din comuna Miroslava un autoturism condus de catre un tanar de 18 ani, din comuna Madarjac. In urma verificarilor…

- La data de 30 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat, in varsta de 54 de ani, din municipiul Tulcea, care a condus un autoturism pe DN 22, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, informeaza IPJ Constanta.Conducatorul auto a refuzat sa fie condus…

- Un tanar din Turda este cercetat penal de politistii din Alba Iulia, dupa ce a fost depistat in trafic, la volanul unui autoturism cu numere de Ungaria, ce fusese radiat din circulatie, din septembrie. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 10.00, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau…

- Un barbat din comuna Bistra este cercetat penal dupa ce a condus un autoturism, pe DN75, sub influenta alcoolului. Etilotestul a indicat 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 21.20, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni l-au depistat pe un barbat de…

- Ieri, 10 octombrie 2018, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza comunei Sugag, au efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare ce transporta material lemnos. Conducatorul acesteia si-a continuat drumul, incercand sa scape de control, …

- Material lenos confiscat in urma unui control in trafic. Politistii au constatat ca șoferul era sub influenta alcoolului. Initial acesta nu a oprit la semnalul politistilor, incercand sa scape de control. La data de 10 octombrie 2018, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes,…

- O femeie in varsta de 48 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistata de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2018, politiștii rutieri din Cugir , in timp ce actionau pe strada Ion […]