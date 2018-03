Stiri pe aceeasi tema

- Au venit prea devreme din țarile calde și îngheața din cauza frigului. Sute de berze au sosit deja în sud-estul Europei dupa ce au fost pacalite de temperaturile înalte de la începutul lunii martie.

- Mijlocașul lui Ajax, Amin Younes, i-a intors spatele antrenorului Ten Hag cand acesta a vrut sa-l introduca pe finalul partidei cu Heerenveen (4-1). Scandal monstru la Ajax. Internaționalul german Amin Younes, 24 de ani, a refuzat sa fie introdus pe teren in confruntarea din week-end cu Heerenveen…

- Crima s-a petrecut in localitatea Pogana, din judetul Vaslui. Barbatul a venit acasa și, pe fondul unui conflict mai vechi, s-a luat la cearta cu concubina lui. "Intre cei doi concubini existau nenumarate conflicte cu agresiune, de mai mult timp. Victima a facut plangeri la poliție dar și…

- Evoluțiile entuziasmante ale lui Razvan Marin (21 de ani) nu au lasat presa din Belgia fara replica. Walfoot.be, una dintre publicațiile importante de sport, l-a nominalizat pe roman la Oscarurile fotbalului belgian, numindu-l cel mai bun tanar jucator din campionat. "Venit discret in Belgia, Razvan…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, au fost prezenti la Focsani la ceremonia de repatriere a militarilor care si-au incheiat misiunea in Afganistan.

- Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii, va fi majorata, putand ajunge la 3,5%, a anuntat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ”€Aceasta discutie…

- Fostul premier Victor Ponta face glume pe seama atitudinii liderului PSD Liviu Dragnea la intalnirea cu al doilea om din Comisia Europeana, Frans Timmermans. Potrivit lui Ponta, oameni onești sau...

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius, sunt inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor – treisprezece – este in vigoare o atentionare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, luni, in Parlament, pentru a da explicatii despre salariile polistilor. Intre PSD si PNL a inceput o disputa dupa ce seful Comisiei de aparare din Camera, Dorel Caprar, le-a reprosat colegilor sai ca nu merg pe teren sa vada situatia politistilor. Replica…

- Vasilescu despre inflatie: A venit statul si si-a amintit ca el este gestionarul unor preturi Inflatia din luna februarie anuntata de INS, de 4,3%, are la baza cresterea preturilor administrate, respectiv la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consultant…

- La aproape 26 de ani, Alexandra Dobre este cea mai tanara directoare de instituție publica din Romania. Ea conduce Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Balcescu", din sectorul 4, iar pana la aceasta varsta s-a bucurat de increderea mai multor oameni politici, fiind pe rand…

- Politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, ministrul adjunct de justitie Patryk Jaki, vrea sa se puna capat la ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.…

- Potrivit inspectorului scolar general Maria Stefanie, initial au fost luate in calcul 18 structuri scolare. Cinci dintre solicitarile de comasare a unitatilor scolare au venit din partea primarilor, iar 13 propuneri au fost facute de Inspectoratul scolar. In urma discutiilor avute cu primarii s-a ajuns…

- Nici macar inchisoarea nu il poate impiedica pe infamul interlop Nuțu Camataru sa ii arate soției lui cat de mult o iubește. Claudia a primit zeci de cadouri, cu ocazia zilei ei de naștere, de la soțul ei, care se dovedește a fi un spirit cu adevarat romantic.

- Politisti din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt din incinta unei societati comerciale. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in perioada 10 – 12 februarie 2018, un barbat in…

- Ești bucuroasa și ușurata pentru ca bebelușul tau a adormit. Il pui in patuț și…dintr-o data se trezește plangand. Te panichezi și te tot intrebi “de ce?” Cei de la curejoy.com au gasit cateva explicații pentru care bebelușul tau plange la scurt timp dupa ce l-ai pus sa doarma.

- America a schimbat-o total. Nu ca infatisare, care a ramas surprinzator de fresh, ci la nivel mental. Caci, desi reuseste sa insele timpul cu aspectul sau fizic, ceasul biologic ticaie la fel si pentru ea. Pana acum, s-a axat pe cariera, iar planul personal a cazut cumva pe plan secund. Acum, pentru…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" in 2018 a fost publicat pe site ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie 24 august. O noutate este faptul ca cei care au obtinut in timpul…

- Tatal baiatului din Cluj care s-a aruncat de la etajul 11 a facut infarct la auzul vestii Gestul tanarului de 18 ani din Cluj, care s-a aruncat pe geam, de la etajul 11 a lasat o stare de uimire in urma. Nu-si poate explica nimeni cum a putut avea loc tragedia, cand nimic nu parea sa prevesteasca acest…

- Un barbat din Marea Britanie s-a trezit cu o statuie a Fecioarei Maria in propria gradina și a ramas fara cuvinte. A crezut ca era vorba despre o minune și a inceput sa povesteasca tuturor despre experiența incredibila pe care a trait-o. Informația a ajuns și in presa locala și nimanui…

- O ceremonie de lansare a intregului postal cu timbru marca fixa dedicat academicianului Dan Berindei, presedintele Sectiei de stiinte istorice si arheologie, a avut loc marti la Academia Romana. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, academicianul Dan Berindei a fost inclus in galeria "Oameni,…

- Profesoara a obigat-o pe tanara sa arate petele in fata clasei, potrivit spuselor mamei ei. Femeia este convinsa ca fetita ei s-a sinucis din cauza profesoarei si vrea ca aceasta sa plateasca. „Nu stiu de ce se plange profesoara de mine. Nu inteleg de ce ma hartuieste si ma tortureaza in felul asta",…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, la Romania TV, ca a depus o plangere la DNA pe motov ca institutia refuza sa ii dea in format electronic o copie a dosarului sau. El a spus ca i se ofera dosarul numai in forma scrisa, iar multiplicarea l-ar costa peste 100.000 de lei noi, in conditiile in care,…

- Un nou caz socant a avut loc la Constanta. Un bebelus a murit la cateva ore dupa ce a venit pe lume la o clinica privata din municipiul Constanta. Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook bebelusul care a murit pe 2 Februarie s a nascut la un spital privat din Constanta si a fost transferat la Spitalul…

- Aceasta poveste circula de ceva vreme pe internet. este despre o femeie care a decis sa iși puna relația la incercare, dar a invațat o lecție foarte dura facand asta. Iata cum a procedat și care a fost rezultatul care a distrus-o. Dupa ce pasiunea de la inceputul relației s-a stins, aceasta femeie a…

- Lui Ingeborg McIntosh nu i-a fost prea ușor sa-l adopte pe fiul ei.Jordan era un nou nascut și era plasat intr-o familie temporara, femeia a trebuit sa lupte timp de 4 ani pentru a o convinge pe mama lui naturala sa ii cedeze drepturile Mama biologica voia ca Jordan sa mearga intr-o familie de culoare.Dar…

- Mama Anamariei Prodan, Ionela Prodan, a fost internata in urma cu cateva zile in spital. Doctorii au dat verdictul, iar aceasta este nevoita sa mai ramana in spital pentru cateva zile, sub atentia medicilor.

- Prevazuta pentru luna martie, scumpirea alimentelor de baza si-a facut loc inca de acum pe rafturi. Untul si ouale au cele mai semnificative cresteri, cu aproximativ doi, respectiv un leu si jumatate. Iar explozia preturilor este abia la inceput, avertizeaza analistii. Mai multe, aici: https://www.antena3.ro/actualitate/social/primavara-scumpirilor-a-venit-mai-devreme-preturile-au-explodat-452821.html…

- Doar ce anuntam ca Liviu Dragnea a confundat doua mari personalitati, transmitand condoleante profesorului Mircea Djuvara (decedat 7 noiembrie 1945), iata ca a venit randul si lui Mircea Geoana sa il confunde pe marele istoric Neagu Djuvara cu Mircea Ionescu Quintus (decedat pe data de15 septembrie…

- Alessia Spagnulo, o tânara de 24 de ani, a fost atacata dur pe rețelele de socializare, dupa ce a venit cu bebelușul ei la concursul Miss Italia. Aceasta a defilat în timp ce își ținea copilul la piept și a postat imaginile pe Instagram. „Cineva mi-a zis ca merit…

- Printre cei care au participat la Marsul Sperantei si au parcurs sute de kilometri pe jos pentru a ajunge sambata la protestul din Bucuresti s-au numarat si patru nevazatori. Unul dintre ei este George Bratu, presedintele unui ONG pentru persoanele cu dizabilitati, care le-a povestit jurnalistilor Adevarul…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale cerceteaza un barbat care a sustras un portmoneu. Polițiștii cerceteaza un barbat de 38 de ani, din Iași, depistat ieri, in flagrant delict, in timp ce sustragea un portofel din haina unei femei care calatorea cu tramvaiul pe Bulevardul Revoluției, din municipiul…

- Ce spune un capitan din Jandarmeria Romana despre jandarmul care a lovit un batran la protestul de sambata din București. Marius Militaru, fost purtator de cuvant al instituției, susține ca jandarmul Constantin Raducu Șarban a fost condamnat de opinia publica, inainte de a fi anchetat de comisia de…

- Academia Rapid se intarește in continuare cu jucatori cu experiența. Dupa ce i-au transferat pe Vasile Maftei și Ionuț Voicu, giuleștenii l-au convins acum și pe portarul Ștefan Ciuculescu sa li se alature. Președintele Daniel Niculae a fost cel care a negociat realizarea transferului la Academia Rapid.…

- Emily Ratajkowski, femeia cu cei mai frumosi sani naturali, a venit in mare secret in Romania, pentru a filma pe platourile la Castel Film un proiect care ar putea avea numele „Welcome Home”, si pentru care filmeaza mai multi actori de la Hollywood.

- Zi decisiva in PSD. Partidul trebuie sa anunțe marți cine va fi noul premier, iar Mihai Tudose a ajuns in aceasta dimineața la Palatul Victoria, dupa ce luni seara a fost in același loc pentru a-și scrie demisia, informeaza Antena3. Cel mai probabil, acesta s-a reintors la Palatul Victoria pentru…

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit diplomatului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Prima misiune in teatrul de operatii din Afganistan a efectuat-o la 21 ani, fiind mezinul companiei. La 24 ani, pentru a doua oara in misiune, a fost grav ranit, suferind 26 de interventii chirurgicale pentru a se recupera. Si-a spus ca viata merge inainte, iar astazi lupta sa castige tot ce se poate…

- In acest context, ziaristul a facut referire și la gestul sau de protest pe care l-a facut la B1 TV, in direct, vizavi de Șerban Nicolae. Vazand dialogul spumos dintre deputata USR și senatorul PSD, avut chiar in Parlament, Liviu Mihaiu s-a intors cu spatele. "Și doamnei Chichirau a inceput…

- Avocatul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a venit astazi la sediul DNA, dupa ce procurorii au dat unda verde celor implicati in dosarul Tel Drum sa studieze actele de urmarire penala. Maria Vasii spune ca Liviu Dragnea nu a venit personal sa studieze dosarul pentru simplul motiv ca legea nu il obliga…

- Manifestatii sporadice, care au degenerat pe alocuri in violenta, au avut loc duminica seara in mai multe orase din Iran, inclusiv la Teheran, in pofida apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani, releva luni presa si retelele sociale iraniene, citate de AFP. Numarul mortilor a crescut la…

- La 35 de ani, plutonierul major Marian Nicula este, de o saptamana, cetatean de onoare al Pitestiului. Acum 6 ani se afla in Afganistan. A fost grav ranit in urma unei explozii care l-a lasat cu sechele pe viata.

- Presedintele Igor Dodon si Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.