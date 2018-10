Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Voicu , prezentatoarea emisiunii „Se zice ca…” de la TVR 2, pare c-a abandonat instrumentul pe care l-a studiat cu drag in copilarie, vioara, dar doar pare. Frumoasa fiica a politicianului Madalin Voicu și nepoata a celebrului violonist Ion Voicu are planuri mari in aceasta privința. Trebuie doar…

- Parintii unor elevi inscrisi in clasa I, la o școala din Arad, au depus memorii prin care solicita schimbarea invatatoarei, pe motiv ca ii invata pe copii cantece religioase si nu ii lasa sa mearga la toaleta in timpul orelor. Asta dupa ce 19 din cei 25 de parinti ai elevilor inscrisi in clasa respectiva…

- Scene revoltatoare, filmate intr-o sala de clasa din Ramnicu Valcea! Un elev de liceu a fost filmat cu telefonul mobil, in timp ce o ameninta cu bataia pe profesoara. Inregistrarea a fost postata pe YouTube si a starnit indignarea oamenilor.

- Un elev al Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, din Ramnicu Valcea, a facut publica o inregistrare in care se aude cum iși amenința cu bataia profesoara, dupa ce a primit nota doi. In imagini se vede cum elevul merge la ...

- Mai mult de jumatate dintre romani fac cumparaturi online, in general de pe telefonul personal, in cursul orelor de program, timpul alocat, in medie, in acest sens fiind de o ora si jumatate, potrivit unui sondaj realizat de BestJobs. Astfel, aproape 6 din 10 angajaţi români admit că…

- Aproape 6 din 10 angajați romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel puțin odata pe luna, iar cei mai mulți (52%) spun ca aloca, in medie, 30 de minute pentru fiecare sesiune de cumparaturi, arata un sondaj desfașurat de BestJobs. Exista insa și angajați care iau o pauza…

- Aproape 6 din 10 angajați romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel puțin odata pe luna, iar cei mai mulți (52%) spun ca aloca, in medie, 30 de minute pentru fiecare sesiune de cumparaturi, arata un sondaj desfașurat de BestJobs.

- Atac armat in timpul unui turneu de jocuri video la un mall din Jacksonville, statul american Florida. Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, iar atacatorul s-a sinucis inainte de interventia politiei.