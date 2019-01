Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a avertizat ca parlamentarii britanici ar putea opri Brexitul, in speranța ca o sa-i faca pe aceștia sa voteze pentru planul ei de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aflata la o intalnire electorala la o fabrica din Stoke, cu doar o zi inainte de votul din Parlamentul Marii Britanii…

- Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o infrangere marti in parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot si au creat un nou obstacol in calea unui Brexit fara un acord, informeaza Reuters.

- Ministrul Afacerilor Externe a vorbit despre situația romanilor din Marea Britanie, intr-un interviu acordat BBC. Teodor Meleșcanu a afirmat ca a primit asigurari ca Guvernul de la Londra nu va lua masuri impotriva acestora, dupa ce țara va parasi Uniunea Europeana. Iar motivul a fost precizat chiar…

- Aceasta s-ar intampla din cauza complicațiilor ce vor aparea in aprovizionarea cu produse proaspete provenite de pe continent, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul britanic The Times. Potrivit The Times, autoritatile de la Londra sunt ingrijorate de posibilitatea ca anumite produse…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Curtea Europeana de Justiție a decis, luni, ca Marea Britanie poate renunța la ieșirea din UE fara permisiunea celorlalte 27 de state ale blocului comunitar. Curtea Suprema a Scotiei a anuntat, la inceputul lunii octombrie, ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru o hotarare preliminara…

- Liderul USR, Dan Barna, i-a cerut presedintelui Iohannis sa participe la toate sedintele de Guvern din luna decembrie, cu scopul de a bloa o eventuala ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. „Adevarul“ a scris in urma cu cateva zile ca Guvernul planuieste sa adopte ordonanta salvatoare inainte…