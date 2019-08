A urcat doi minori pe motocicletă și s-a răsturnat. Dosar penal pentru un tânăr din Alba Polițiștii din Sebeș il cerceteaza penal pe un tanar din comuna Ohaba, care, fara a avea permis, a transportat, pe o motocicleta, doi minori și a provocat un accident. Tanarul a vrut sa-și ascunda fapta, iar dupa producerea accidentului a parasit locul accidentului. La data de 20 august 2019, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au continuat cercetarile in ceea ce privește un accident, produs in seara zilei de 19 august, in urma caruia un minor, in varsta de 10 ani a ajuns la spital cu rani ușoare. Polițiștii au constatat ca, in seara zilei de 19 august 2019, un tanar de 19… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

