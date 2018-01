Stiri pe aceeasi tema

- Prima echipa care se retrage din esalonul secund in aceasta iarna are mari șanse sa fie ASA Targu Mures. Situatia financiara ingrata in care se zbate gruparea de mai multa vreme pare sa fi adus momentul deloc asteptat legat de retragerea formatiei antrenate de Marius Popescu din campionatul Ligii a…

- Divorțurile anului 2017 au avut-o in prim plan pe Andreea Marin, prima dintre vedete care a deschis lista separarilor oficiale, la tribunal. Au urmat-o, apoi, Roxana Ciuhulescu, Maria Toader, Laurette, dar și Cici, de la Sistem. Anul care tocmai se va incheia nu a fost unul prea liniștit pentru cateva…

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…

- Laurette si a sarbatorit recent ziua de nastere. La petrecerea sa au fost prezenti prietenii vedetei care au ales sa i organiyeye o petrecere surpriza de proportii intr-un club de fite din Bucuresti. Aceasta a primit nenum[rate cadoruri ;i surpriya, cel mai mare buchet de flori a fost chiar de la Cipria…

- Actiunile criminale ale Magdalenei Serban se rasfrang acum si asupra familiei sale, scrie stirilekanald.ro Persoanele din Craiova, orasul din care provine femeia de 36 de ani care a ucis cu sange rece o alta tanara la metrou, se tem chiar si de parintii acesteia! Citeste si STENOGRAMA EXPLOZIVA,…

- Sala de spectacole a Centrului Cultural ARTA din Dej a fost plina pana la refuz in aceasta seara la concertul de colinde susținut de Fuego. Artistul a atras la Dej fani din toate zonele, unii venind chiar de la Gherla sau Beclean pentru ca sa-l asculte cantand.

- Scandalul ”Alibec” a inflamnat lumea fotbalului romanesc. Și, probabil, nici nu ar fi putut fi altfel, avand in vedere ca atacantul FCSB-ului a reușit performanța de a gafa incredibil. Mai exact, el a postat o fotografie cu el, la munte, la schi, in timp ce colegii lui se dadeau de ceasul morții pentru…

- Britanicul Chris Froome se afla sub investigația Uniunii Cicliste Internaționale, dupa ce a returnat valori suspecte de dopaj la Salbutamol, substanța activa intr-un medicament pentru astm. "Inteleg total toate nemulțumurile oamenilor. Sunt ciclist de 10 ani și știu cum se uita unii oameni la sportul…

- Exista cazuri in care fapta ilicita are drept rezultat fie vatamarea integritații corporale sau a sanatații unei persoane, fie decesul acesteia.Indiferent de care dintre aceste situații este vorba, persoanele pagubite au dreptul atat la repararea prejudiciului material (prin…

- Nașterea micuței Lucy Marie Perkins a uimit pe toata lumea, inclusiv pe medicii care au asistat-o pe mama ei. Cazul este atat de rar incat se intalnește o data la 48 de milioane de nașteri. Parinții fetiței sunt ei inșiși un caz special, sunt nascuți amandoi in același an și in aceeași zi, pe 16 august…

- Laurette trece, in aceasta perioada, prin momente dificile, fiind in mijlocul unui dovorț dificil de omul de afaceri Ciprian Nistor, acesta din urma acuzand-o de infidelitate. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa, in weekend, așa cum știe ea mai bine.

- Laurette a publicat un mesaj emotionant pe contul ei de Facebook, pentru fetita sa, Serena. Serena a implinit astazi 6 ani. Laurette si sotul ei, Ciprian Nistor, urmeaza sa divorteze, anuntul desfacerii casatoriei fiind facut luna trecuta.

- Dupa ce s-a aflat ca Laurette divorțeaza de afaceristul Ciprian Nistor, aceasta i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant de ziua ei! Foarte bucuroasa de micuța Serena, Laurette i-a transmis ca o iubește foarte mult și ca prezența ei reprezinta cel mai mare motiv de fericire.

- Laurette și-a aniversat fiica, Serena. Vedeta a fost mai emoționata ca niciodata. Laurette, care este maritata cu Ciprian Nistor, aflat la inchisoare , a avut patrte de una dintre cele mai fericite zile din viața ei. Laurette, despre care tocmai ce s-a aflat ca divorțeaza , a sarbatorit-o pe cea mai…

- Ciprian Nistor a acuzat-o pe Laurette ca i-ar fi fost infidela, chiar avand si dovezi in acest sens, scrie spynews.ro. Dupa ce vestea divortului s-a raspandit, Laurette nu a vrut sa comenteze in niciun fel despre acest eveniment, ba mai mult de atat a spus ca abia asteapta sa puna punct casniciei.…

- Dupa ce vestea ca Ciprian Nistor a decis sa divorteze de Laurette s-a raspandit, mulatra a decis sa faca lumina. Aceasta a postat pe o retea de socializare un mesaj profund in care vorbeste cu tarie despre oamenii care ii fac rau si in mod cert face referire la sotul sau care a decis sa puna punct casniciei.

- La cateva ore bune dupa ce s-a aflat ca Ciprian Nistor i-a cerut avocatului sa depuna cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1 prin care cere desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a lui Laurette, aceasta a transmis public un mesaj. Fanii i-au scris imediat vedetei.

- Dupa ce Spynews.ro a publicat, in exclusivitate, vestea ca Ciprian Nistor este decis sa divorțeze de Laurette, susținand ca aceasta i-ar fi fost infidela, celebrul model a decis sa spuna care este adevarul cu privire la relația lor.

- Cazul celor doi oameni macelariti aparent fara motiv a socat pe toata lumea. Nici macar parintii celor doi nu au banuit nimic. Tatal celui care l-a ucis pe sofer abia a fost operat pe cord deschis. Cand a aflat de ce i-au batut politistii in poarta, a lesinat. Barbatul este internat la sectia de…

- Doi barbati au fost arestati duminica in legatura cu crima de la Bucovat. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politistii au reusit sa puna mana pe doi suspecti care au fost audiati. Dupa cateva ore si administrarea de probe, Lupulescu Rafael Isai si Magu Bujor Alin au fost…

- Un tanar se zbate intre viața și moarte pe patul de spital, dupa ce a fost agresat de alți trei tineri. Incidentul a avut loc sambata seara in localitatea clujeana Nicula. Unul dintre agresori, care i-a aplicat victimei loviturile cele mai grave, a fost arestat preventiv și este cercetat penal pentru…

- Prețurile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferința de lansare a raportului "Evoluția Concurenței in sectoare cheie - 2017". "In economiile…

- Academia Suedeza, care decerneaza Premiul Nobel pentru Literatura, este vizata la randul ei de campania #metoo, in condițiile in care membre ale sale, soții sau fiice ale membrilor sai și alte femei au dezvaluit ca au fost ținta agresiunilor unei personalitați al carei nume este legat de instituție,…

- Scandalul in care este implicata Marioara Moculescu pare sa fie unul cat se poate de serios. Iar asta pentru ca, in urma cu cateva zile, i-a ”imprumutat” mașina lui Cristi Marin, barbatul care, de-a lungul timpului, i-a ”servit” și de iubit, și de dușman, ajungand sa petreaca doua zile in arestul Poliției.

- Consulatul General al Romaniei la Bari s-a autosesizat cu privire la cazul romancei sechestrate si a intreprins, de urgenta, demersuri pe langa autoritatile competente italiene, in vederea obtinerii unor informatii oficiale privind identitatea si situatia victimelor, informeaza Ministerul Afacerilor…

- 10 membri ai Biroului Federal al FR Box au facut in septembrie 2015 o plangere penala la Tribunalul București pentru ca banii federației au fost cheltuiți nejustificat. Poliția nu a gasit dupa 26 de luni de la inceperea anchetei, nici un vinovat. ...

- Situatie de neconceput la unul dintre caminele de batrani aflat in administrarea Primariei Iasi. La finalul saptamanii trecute, pe data de 9 noiembrie, a avut loc un incident care arata modul defectuos in care este condusa activitatea de asistenta sociala de la Caminul de Batrani “Sf. Constantin si…

- Miercuri, 15 noiembrie, a inceput Postul Craciunului, potrivit Calendarului Ortodox. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie.

- S-a vorbit mult ca divorteaza, astfel ca Laurette a lamurit situatia in care se afla. In cadrul emisiunii "Rai da buni" ea a marturisit ca este o femeie puternica si nu se lasa doborata de greutatile vietii.A A

- "Referitor la speculațiile aparute in presa, referitor la casnicia mea si la relația mea informatii pe surse, fara vreo declarație din partea mea , informatii neverificate, spuse de surse anonime sau articole platite de persoane apropiate mie care sa imi faca rau ,doresc sa imi rezerv dreptul de…

- Satula de speculațiile care se fac pe seama divorțului ei, Laurette a hotarat ca e momentul sa puna lucrurile la punct. Laurette, care are o vila de 100.000 de euro , este casatorita cu Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare. In ultima vreme, despre Laurette, cea care a vorbit de curand despre cel…

- Majestatea Sa e constient, mananca si comunica, potrivit unor surse. Azi, principesa mostenitoare Margareta si Principele Radu au fost surprinsi in timp ce se intorceau cu plasele pline la resedinta regala.

- Discuțiile despre divorțul dintre Laurette și Ciprian Nistor, omul de afaceri condamnat la ani grei de inchisoare și deținut in penitenciarul Gherla, au fost, in ultima vreme, extrem de tensionate. Mai mult decat atat, de curand s-a pus și problema unei desparțiri care i-a șocat pe toți apropiații lor.

- La doar cateva luni dupa ce s-a maritat cu afaceristul Ciprian Nistor, celebra Laurette este in pragul divorțului. Și, pare-se, in ciuda faptul ca ea ar nega problemele din relație, adevarul este cu totul și cu totul altul.

- Bomba in showbiz! Desi a negat sus si tare ca zvonurile despartirii sunt doar basme, iata ca Laurette a luat decizia de a divorta, in cele din urma, de afaceristul Ciprian Nistor. Mariajul lor a durat 10 luni, iar certurile au inceput imediat dupa ce el a aflat ca va sta inca 15 ani in inchisoare.

- Un român a fost surprins de doi trecatori în timp ce fura din donațiile de la un centru de ”Cancer reserch” din Marea Britanie. Tânarul s-a dus acolo și încarca într-o pubela bunurile lasate de oameni pentru a fi vândute. Cazul…

- Salariile fantasmagorice ale unor angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau al Ministerului Apararii Naționale, cumulate cu pensiile, au starnit, de multe ori, un val de critici din partea opiniei publice, mai ales in contextul actualei crize politice din țara noastra. Dupa cazul revoltator…

- Au trecut 10 ani de cand avocata Elodia Ghinescu a disparut fara urma, iar politistul Cristian Cioaca a fost condamnat pentru omor. Cazul care a ținut, ani de-a randul, primele pagini ale ziarelor și nu numai, pare sa fi intrat intr-un con de umbra, fara sa se mai discute la aceeași intensitate. Ce…

- Laurette a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune, unde a vorbit despre soțul ei, Cirpian Nistor, care se afla la inchisoare. In urma cu cateva luni, Laurette s-a casatorit cu Ciprian Nistor , aflat in arest. Vedeta, care recent a vorbit despre cea de-a doua sarcina , trece prin momente…

- La aproape o luna de cand s-a spus ca sotul lui Laurette a fost mutat intr-un penitenciar din Cluj, pentru ca ar fi fost agresiv, mulatra a spus tot adevarul. Nu orice femeie ar accepta aceasta situatie daca ar fi in locul vedetei.

- Ciprian Nistor a fost mutat de la Jilava in penitenciarul Gherla, din Cluj, insa nu din motivele știute de toata lumea. Laurette a povestit de ce soțul ei a fost transferat atat de departe de ea.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca Guvernul va merge mai departe cu implementarea masurii transferului contributiilor de la angajator la angajat, ca Legea salarizarii va fi aplicata si a dat asigurari ca nu va scadea "nicio leafa"."Da, vom merge mai departe cu ea, da, va fi aplicata…