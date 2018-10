Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in Arad, pe pasajul rutier care leaga centrul orasului de cartierul Micalaca. Purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca un autoturism in care se aflau patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani, a cazut de pe pasaj. Masina se…

- Eveniment rutier, miercuri dimineata, pe drumul dintre Arad si Zadareni. Au fost implicate o masina si un tractor, in urma impactului rezultand ranirea usoara a barbatului care se afla la volanul tractorului. Pagubele materiale rezultate nu sunt insa chiar de neglijat, fiind vizibile atat in cazul tractorului…

- Politistii lugojeni au depistat un barbat, de 32 de ani, condamnat la inchisoare pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier și contrabanda. Barbatul a fost prins, miercuri, pe strada Fagetului. Pe numele acestuia, Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii,…

- A vorbi la telefon in timp ce conduci mașina este interzis atat in Romania, cat și in alte țari din Uniunea Europeana. Folosirea telefonului mobil este interzisa atunci cand conduci mașina, iar amenda pe care o riști in acest caz poate ajunge chiar și la 435 de lei. Potrivit Codului rutier, exista o…

- Ion Duduianu, liderul clanului Duduianu, a murit, noaptea trecuta, in urma unui infarct, la Spitalul Orașenesc din Gaești.Acestuia i s-a facut rau in penitenciarul Gaești, fiind transportat la spital, insa medicii nu l-au putut salva. Barbatul fusese condamnat la 10 ani de inchisoare…

- Ani grei de pușcarie pentru cel care a furat mașina șefului Registrului Auto Roman Gorj. Ionuț Gavaneanu a fost condamnat la 6 ani de inchisoare, dupa ce in luna aprilie, a furat din spalatorie autoturismul lui Șerban Predescu, șeful filialei județene a Registrului Auto Roman. Contopeste pedepsele aplicate…

- Juan Angel Napout, fostul presedinte al Confederatiei de fotbal din America de Sud (CONMEBOL), a primit, miercuri, o pedeapsa de noua ani de inchisoare, in cadrul unei ample afaceri de coruptie in cadrul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), informeaza AFP. Ca si fostul presedinte al Federatiei…