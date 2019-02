A trimis 18.000 de euro unei „femei” cunoscute pe internet Polițiștii din Petroșani au fost sesizați de un barbat de 52 de ani, despre faptul ca, in cursul lunii septembrie 2018, a cunoscut, in mediul virtual (pe o retea de socializare) o persoana care i-a spus ca doreste sa se casatoreasca cu el. Sub pretextul ca femeia din spatele profilului retelei de socializare ii va trimite o suma mare de bani (3.000.000 dolari) „sa aiba grija de ei pana va veni ea in țara", aceasta i-a cerut petrosaneanului diferite sume de bani, motivand ca suma de bani promisa este blocata intr-un cont in Indonezia și trebuie sa plateasca pentru a o debloca. A trimis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

