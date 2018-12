Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE DE SFANTUL STEFAN 2018. Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii crestine, este sarbatorit pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Se spune ca acesta ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme, iar, in aceasta zi, persoanele certate trebuie…

- Peste 450.000 de romani îsi serbeaza onomastica de Sfântul Stefan, cei mai multi fiind barbati cu numele Stefan, Fanel, Stefanel. Fanica, Fane, Stefanus si Istvan, potrivit informatiilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI-2015). Femeile se numesc Stefania, Stefana, Fanica, Fanuta si…

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. De asemenea, Sfantul Stefan este recunoscut ca fiind primul martir crestin care a fost condamnat de catre autoritatile Iudaice.

- Biserica a randuit ca in a doua zi dupa Craciun sa fie pomenita Maica Domnului impreuna cu soborul celor care o cinstesc pe ea, iar Sfantul Stefan este praznuit pe 27 decembrie, in a treia zi dupa Nasterea Domnului. Soborul Macii Domnului, de pe 26 decembrie, este unul din cele cinci mari praznice din…

- Ziua de Ajun are o insemnatate deosebita pentru toti crestinii. Astfel, in functie de zona, romanii au traditii, obiceiuri si supertitii diferite de Craciun, insa peste tot este valabila regula nescrisa potrivit careia nu este bine sa faci curat in casa in Ajun de Craciun, dar nici sa te certi pentru…

- Alaiul sarbatorilor de iarna, care se intinde pe parcursul a trei saptamani, incepe oficial de astazi, 20 decembrie, cu Sarbatoarea Ignatului. Traditii de Ignat In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii…

- Zi mare pentru romani, pe 20 decembrie. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste Ignatul. Ignatul 2018 este ziua in care oamenii taie porcii pentru Craciun. Una dintre traditii spune ca toata familia trebuie sa ia parte la sacrificarea animalului.

- Taierea porcului de Craciun are o data bine fixata în tradiția creștina româneasca. Este un moment de sarbatoare denumita Ignat pentru ca în calendarul creștin-ortodox, ziua îi corespunde Sfântului Ignatie Teoforul.