- Triunghiul amoros compus din Brad Pitt, Angelina Jolie și Jennifer Aniston a constituit intotdeauna o buna sursa de zvonuri, știri și speculații. Daca Brad Pitt s-a ținut departe de orice declarații care ar putea duce la comparații intre Angelina Jolie și Jennifer Aniston, nu la fel a procedat și actorul…

- * Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, ieri ca mijlocasul Cristian Tanase si fundasul Valerica Gaman vor semna contracte cu gruparea sa. Becali spune ca el a avut ideea a-l aduce pe Gaman si adauga ca fundasul portughez Artur Jorge va parasi FCSB in vara. Gaman a venit din pozitia de jucator…

- CSU Craiova și FCSB s-au interesat in aceasta iarna de transferul lui Valerica Gaman, care a ramas liber de contract dupa desparțirea de Karabukspor. Marcel Popescu, președintele oltenilor, spune ca a renunțat la transferul fundașului de 28 de ani din cauza faptului ca CSU nu se poate lupta din punct…

- Cine e atacantul dorit insistent de CSU Craiova: cat și ce ofera oltenii pe Internaționalul camerunez Bertrand Anatole Abang, de la Astra Giurgiu. In vara, Astra l-a imprumutat de la New York Red Bulls, SUA, pe Bertrand Anatole Abang, un atacant de 21 de ani si 1,85 inaltime. Dupa evoluțiile bune ale…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a avut, marti, o noua interventie la Digi Sport, in care a facut o comparatie intre esecul vanzarii atacantului Denis Alibec si cele inregistrate de tatal sau cand vindea porci la targ."Regret ca nu l-am dat cu sapte (n.r. - milioane de euro) pe Alibec. De ce?…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a avut, marti, o noua interventie la Digi Sport, in care a facut o comparatie intre esecul vanzarii atacantului Denis Alibec si cele inregistrate de tatal sau cand vindea porci la targ.

- Paul Papp a semnat azi cu Sivasspor, ocupanta locului 8 in Superlig, fiind liber de contract dupa ce a plecat de la Karabukspor. Fundașul central de 28 de ani a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumatate, potrivit TV Digi Sport. De la Karabukspor au plecat in aceasta iarna și Cristi Tanase,…

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur n-a fost lipsita de surprize ori… intalniri neașteptate! Duminica noapte, cele doua mari rivale de la Hollywood au dat nas in nas. Vorbim despre Angelina Jolie, care și-a facut apariția pe covorul roșu al Globurilor de Aur la brațul fiului ei, și despre Jennifer…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, vrea sa-l transfere pe starul oltenilor, Alexandru Baluta, insa nu toti privesc sosirea mijlocasului ca fiind potrivita. Narcis Raducan, fost jucator si oficial al ros-albastriilor, considera ca mijlocasul nu are loc in ofensiva lui Dica. "La Baluta totul depinde…

- Prima veste buna pentru Dinamo in 2018! Ionel Danciulescu (41 ani) a ales sa ramana in Stefan cel Mare, in ciuda faptului ca la un moment dat a ezitat, avand oferta de la CSM Poli Iasi. Acolo, fostul atacant ar fi putut lucra alaturi de Flavius Stoican, fostul sau coleg de la Dinamo. …

- CS U Craiova a facut o prima mișcare in aceasta iarna și e pe cale sa-și schimbe antrenorul cu portarii. TV Digi Sport anunța ca gruparea olteana s-a desparțit de Catalin Mulțescu, antrenorul cu portari al echipei, iar "principalul" Devis Mangia intenționeaza sa aduca un italian in locul acestuia. Mulțescu…

- Dupa victoria celor de la FCSB cu FC Botoșani, 3-0, Gigi Becali a anunțat noi transferuri la echipa sa. Finanțatorul stelist a declarat ca va transfera un fotbalist care sa fie decisiv pentru echipa sa. "Eu o sa iau un jucator care o sa fie decisiv pentru Steaua. Voi o sa vedeti. Nu mai spun cine e.…

- CSU Craiova și Viitorul se intalnesc in aceasta seara intr-un meci din etapa a 20-a din Liga 1. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Ambele formații lupta pentru un loc in play-off, fiind desparțite de 5 puncte. Oltenii sunt pe poziția a…

- Craiova a trecut de CS Afumati in optimile Cupei, scor 3-2, dupa 120 de minute. Ilfovenii au condus de doua ori, dar Baluta a rezolvat partida cu doua goluri in minutele 101, respectiv 105. La finalul jocului, capitanul oltenilor a recunoscut ca el si colegii lui i-au luat de sus pe cei de la Afumati.…

- Artur Jorge a vorbit pentru prima data despre nemultumirile care s-au acumulat de cand a venit in vara la FCSB. Fotbalistul lusitan s-a declarat nemultumit de minutele jucate pana acum la echipa si a a gasit motivele pentru care a inscris in proprie poarta la debutul sau la echipa. Portughezul…

- Gigi Becali vrea sa profite de situația de la Dinamo și sa le dea o noua lovitura rivalilor. Ionuț Negoița pare decis sa renunțe la club și vrea sa vânda cei mai importanți jucatori. Finanțatorul FCSB a pus ochii pe Ionuț Nedelcearu. Din informațiile…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Valentin Costache de la Dinamo la CFR Cluj. Finanțatorul roș-albaștrilor a intrat in direct la TV Digi Sport in emisiunea moderata de Radu Naum, unde invitat era și Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB. Becali recunoaște ca l-a dorit pe…

- Jucatorii convocati de Cosmin Contra pentru dubla cu Turcia si Olanda au imbracat pentru prima data echipamentul dotat cu noul logo al nationalei. Totul a avut loc in cadrul unei sedinte foto organizate in cantonamentul de la Mogosoaia, informeaza site-ul FRF. Staff-ul tehnic s-a alaturat…

- LPF a publicat in aceasta seara programul etapelor 18, 19 și 20 din Liga 1. Toate meciurile vor fi televizate pe Look TV, TV Digi Sport și TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. ETAPA A 18-A Vineri, 17 noiembrie Ora 18.00 ACS Poli Timișoara - FC BotoșaniOra 20.45 CSM Poli Iași - FCSB Sambata, 18 noiembrie…

- Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, a dezvaluit discutia pe care a avut-o cu Nedelcearu si Costache, doi dintre petrecaretii lui Dinamo, care au stat pana la 5:00 dimineata la Piatra Neamt, in noaptea dinaintea meciului cu Aerostar Bacau. Fostul antrenor de la Dinamo. "Gurita" a dezvaluit…

- Exclus din lot dupa meciul cu FC Voluntari, dar reprimit la echipa si introdus pe teren in repriza a doua cu CSU Craiova, Denis Alibec va incepe din primul minut confruntarea de maine cu Hapoel Beer Sheva. Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a recunscut ca i-a cerut tehnicianului Nicolae Dica sa il titularizeze…

- Iesenii au revenit luni la antrenamente, dupa cele doua zile libere primite ca urmare a victoriei din Copou cu Concordia Chiajna. Tehnicianul Flavius Stoican a avut la dispozitie intreg lotul, mai putin pe Gabi Bosoi si Kizito, ambii absentand din motive medicale. Primul se afla in plin proces de…

- Alexandru Baluta, cel mai important jucator de la CS U Craiova, a dat vina pe numeroasele greseli comise de el si colegii sai pentru infrangerea las scor cu FCSB, 2-5 la Severin. Foarte increzator inaintea meciului, decarul oltenilor a avut un discurs echilibrat la finalul partidei,…

- CSU Craiova joaca in aceasta seara, de la ora 20:45, la Severin, derby-ul cu FCSB, iar patronul Mihai Rotaru vrea ca echipa sa sa caștige meciul neaparat. Finanțatorul oltenilor a mers astazi in cantonamentul echipei unde le-a promis prime uriașe jucatorilor, anunța Fanatik. De fapt premierea nu e doar…

- CSU Craiova și FCSB joaca intr-un meci din etapa a 16-a din Liga 1, de la ora 20:45, la Severin. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Oltenii erau pregatiți sa joace aceasta partida pe noul stadion "Ion Oblemenco", insa arena din Banie n-a…

- CS U Craiova și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. Sorin Carțu a facut avancronica meciului de maine și se teme de un aspect. Oltenii au clacat in majoritatea meciurilor importante, chiar și in acest sezon, pierzand…

- CS U Craiova și FCSB se intalnesc duminica, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. Istvan Kovacs este arbitrul care va conduce acest meci care se anunța nu doar un derby al etapei, ci unul pentru titlul din Liga 1. Acesta va fi ajutat la tușe de…

- Duminica, in Campionatul Național de volei – cadeți (juniori II), cele doua grupari aradene joaca la Craiova (Westar), respectiv Blaj (ProVolei). De remarcat ca echipele aradene menționate sunt inca in cautarea primului succes. Cu o victorie in „tolba”, voleibalistele de la Victoria…