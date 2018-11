A treia ediţie a Summitului Tinerilor A fost un weekend plin de activitati pentru reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului aflati la Baia Mare, unde a avut loc a treia editie a Summitului Tinerilor un eveniment cu un program foarte dens si cu multe dezbateri interesante. Ziua de sambata a inceput cu lansarea in Romania a Corpului European pentru Solidaritate, o initiativa a Comisiei Europene care ofera tinerilor posibilitatea de a se redescoperi si de a invata lucruri noi prin stagii de voluntariat. Acest proiect functioneaza in tarile europene, in comunitatile care au nevoie de sprijin iar Romania ocupa primul loc in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

