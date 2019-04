Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a atins un nivel record, in timp ce capitalizarea bursiera a Microsoft a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, scrie Wall Street Journal. Rezultatele financiare dezamăgitoare ale conglomeratului 3M au afectat evoluţia indicelui Dow Jones Industrial Average şi au limitat câştigurile indicelui Standard and Poor's 500. În deschiderea şedinţei Bursei de la New York, indicele Nasdaq a atins nivelul record de 8.150,85 puncte, în timp ce Dow Jones Industrial Average a scăzut la 26.426,37 puncte,…