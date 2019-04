Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana care ii urmeaza importantei zile de Paști, Invierea Domnului, se numește Saptamana Luminata și tradițiile romanești confera acestor zile puteri speciale, scrie crestinortodox.ro. A treia zi de Pasti este, in acelasi timp numita si Martea Alba din Saptamana Luminata, zi in care nu…

- Gruparea jihadista Statul islamic (SI) a revendicat marti atacurile sinucigase in biserici si hoteluri de lux - soldate cu 321 de morti 500 de raniti - de Paste, in Sri Lanka, unele dintre cele mai sangeroase atentate de la 11 septembrie 2001, relateaza AFP.”Autorii atacurilor care au vizat…

- Pana sambata, 27 aprilie, toate fantanile arteziene din municipiul Suceava vor fi funcționale, a anunțat viceprimarul Marian Andronache. ”Fantana de la Nordic a fost modernizata, prevazuta cu lumini pe timp de noapte și automatizata. Micuța esplanada și-a schimbat aspectul, s-au reparat jardinierele,…

- Sarbatorile pascale aduc modificari in programul de funcționare a Telecabinei de la Cetatea Deva și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistica Deva. Telecabina va funcționa dupa un program special doar in zilele de 27 și 28 aprilie 2019, astfel: – sambata 27 aprilie…

- Tichetele de Paște oferite de catre Primaria Municipiului Brașov prin intermediul Direcției de Asistența Sociala (DAS) Brașov, in cadrul campaniei „Dar din suflet pentru seniori”, nu au ajuns toate la beneficiari. Astfel, reprezentanții DAS Brașov reamintesc persoanelor indreptațite sa beneficieze de…

- Un Concert extraordinar cu ocazia Sarbatorilor de Paște va avea loc pe scena Operei Naționale București (ONB) pe 24 aprilie, de la ora 18.30, sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat, potrivit mediafax.Citește și: Și lui ii plac banii publici! Dezvaluire-bomba despre șeful USR: afaceri cu MAI,…

- Consiliul Local și Primaria, in parteneriat cu Centrul Cultural al orașului Cugir organizeaza in a doua zi de Paște, incepand cu ora 17.00, la Caminul Cultural din Vinerea, spectacolul folcloric: „Tradiții pascale vinerene”. Evenimentul se doreste a fi un regal folcloric menit sa aduca in atentia participantilor…

- Desi ar fi trebuit sa fie discutate si supuse votului in cadrul sedintei de plen de luni, ambele motiuni simple aflate pe ordinea de zi au fost amanate. Din primele informatii, pana dupa Paste. Urmatorul termen ar putea fi pe 6 mai. Daca in cazul motiunii simple pe care au depus-o liberalii la adresa…