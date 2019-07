Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, intrebat daca exista posibilitatea ca ministere ale ALDE sa ajunga la PSD și viceversa, ca inca un a discutat cu Viorica Dancila legat de remaniere. El a precizat ca așteapta analiza premierul asupra subiectului.Vor fi facute schimbari și in randul miniștrilor…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, marți, ca in ședința de Guvern de marți se va lua in discuție și ajutorul financiar de aproape 8,2 milioane de euro de care Romania va beneficia pentru refacerea infrastructurii publice afectate de calamitațile naturale produse in vara anului trecut, conform Mediafax.Citește…

- Oamenii care au ramas fara locuinta in urma prabusirii blocului de la Otaci continua sa astepte ajutorul promis de Guvern. Premierul Maia Sandu a anuntat un nou termen privind estimarea pagubelor, in cadrul unei conferinte de presa.

- Sinistrații din Otaci sunt hraniti in continuare cu... promisiuni. Ajutorul de la Guvern intarzie. Premierul Maia Sandu mai are nevoie de timp pentru a estima pagubele inregistrate in urma prabusirii unei scari a blocului cu noua etaje din orasul Otaci.

- In timp ce zeci de familii din Otaci traiau clipe de groaza si soc, dupa ce au ramas fara un acoperis deasupra capului, Maia Sandu si colegii ei se gandeau pe cine sa mai demita din Guvern.

- Dupa ce banii europeni pentru proiectul initial al partiei de schi de la Molivisu au fost pierduti, iar Consiliul Judetean a abandonat proiectul din cauza unor probleme de natura penala pe care le ancheteaza acum DNA (puneri in posesie ilicite, defrisari ilegale etc.), autoritatile judetene au anuntat…

- Blocul ACUM asteapta deputatii PSRM la discutii si sambata, 8 iunie, desi Curtea Constitutionala a decis vineri, 7 iunie, ca presedintele tarii poate dizolva Parlamentului odata cu expirarea celor 90 de zile de la validarea mandatului deputatilor, daca nu a fost investit un Guvern. Cele 90 de zile au…

- In urma viiturii puternice de ieri seara, mai multe locuinte din comunele Pianu au fost afectate. Duminica, alaturi de pienari a fost și primarul comunei Vințu de Jos, care a venit pregatit sa ajute cu tot ce este nevoie. „Dam o mana de ajutor. Am terminat la Sibișeni și noi am avut vreo 30 de locuințe…