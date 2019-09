Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a participat luni la festivitatea de deschidere a noului an școlar, la Colegiul Național „Gheorghe Lazar” din Sibiu, unde preda engleza, apoi s-a intalnit cu elevii din clasa a zecea, unde este diriginta.„Sa avem rabdare unii cu alții”, a spus…

- O femeie și un copil de 3 ani au murit, duminica seara, dupa ce o mașina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din județul Tulcea. Dupa accident, șoferul a fugit de la locul faptei și a fost prins ulterior de polițiști. In momentul testarii, acesta avea o concentrație…

- "Voi merge, diseara, in Piata Victoriei, pentru ca momentul 10 august de anul trecut a contribuit masiv la momentul 26 mai de anul acesta, pentru ca Romania e numai una, indiferent unde traiesc cetatenii ei - in tara sau in strainatate, si mai ales pentru ca, atunci cand conducta normalitatii e infundata…

- Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. A comis gestul intenționat Un roman a facut accident in Germania in timp ce era live pe Facebook și vorbea cu parinții. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul…

- Incidentul a avut loc intr-un parc nautic din China. In timp ce turiștii se aflau intr-o piscina, mașina de facut valuri s-a defectat, cauzand producerea unui val de trei metri. Valul i-a luat prin surprindere pe oamenii care se relaxau in apa. In urma incidentului, 44 de persoane au fost ranite. In…

- Lia Olguța Vasilescu il ia peste picior pe Dan Barna. Fostul ministru a postat pe Facebook o fotografie in care acesta se afla alaturi de membrii Casei Regale, dar purta sandale și costum. O fotografie in care Dan Barna purta sandale la costum s-a viralizat in mediul online și a ajuns chiar și in…

- Criminalul de la Faget a fost prins azi-noapte! El se afla intr-un autoturism furat, cu motorul pornit, la marginea satului natal Bichegi. Nu a opus rezistenta si a fost imobilizat. Individul a declarat ca, in comiterea crimei, a fost inspirat de o icoana. Facebook (Info Trafic Actualitati)

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca si-a exprimat deschiderea de a participa la competitia din PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale. Iata ce a publicat Teodorovici, pe pagina de Facebook: „Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția…