- Un barbat din Cluj-Napoca, urmarit national si international pentru furt, a fost depistat marti, 8 ianuarie. Omul este cunoscut drept cel mai mare spargator de locuinte din zona Transilvaniei. Prin 2002-2003 avea probate circa 70 de furturi.

- Joi 22 noiembrie poliiti din cadrul Serviciului de Investigaii Criminale lau depistat pe raza municipiului pe un constnean ce era urmrit la nivel naional i internaional.În cursul zilei de ieri ora 1150 poliiti din cadrul Serviciului de Investigaii Criminale lau depistat pe raza municipiului pe...

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de proxenetism si trafic de persoane, fapte comise in Germania, informeaza un comunicat de presa transmis vineri de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ), informeaza…

In data de 13.10.2018, orele 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei... Urmarit international, depistat la o vama din vestul țarii. Era cautat de autoritațile din Marea Britanie