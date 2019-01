Stiri pe aceeasi tema

- Un american supraviețuitor al atentatului de la 11 septembrie a murit in atacul de la complexul hotelier din Nairobi, Kenya, unde a avut loc marți o explozie urmata de schimburi de focuri. Printre cele 14 victime ale atacului islamiștilor somalezi de la complexul hotelier se mai numara doi prieteni…

- Un om de afaceri american care a supraviețuit atentatului din 11 septembrie 2001 a fost identificat drept unul dintre cei 14 oameni uciși in atacul terorist de la un hotel din Nairobi, scrie Daily Mail. Jason Spindler se afla in hotelul Dusit, cand patru teroriști Al-Shabaab au deschis focul și au aruncat…

- Cel puțin 15 persoane, unul de naționalitate americana și un britanic, au murit intr-un atac terorist jihadist, marți intr-un complex care gazduiește un hotel de lux și birouri, intr-un cartier binecunoscut al capitalei kenyene, Nairobi.

- Cel putin 15 persoane au decedat, in urma unui atac terorist la un complex hotelier din capitala Kenyiei, Nairobi, atentatul fiind revendicat de gruparea fundamentalista somaleaza Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise in atacul comis de un comando de islamisti radicali somalezi al-Shabaab intr-un complex din Nairobi format dintr-un hotel, restaurante si cladiri de birouri, au declarat doi...

- Cel putin 15 persoane au fost ucise in atacul comis de un comando de islamisti radicali somalezi al Shabaab intr un complex din Nairobi format dintr un hotel, restaurante si cladiri de birouri, au declarat doi responsabili din politia kenyana cu conditia anonimatului, transmit France Presse si dpa citati…

- Atentatul in care a murit barbatul s-a petrecut intr-un bar din Thousand Oaks, California, informeaza postul BBC News. Tanarul avea numai 27 de ani si il chema Telemachus Orfanos. El s-a numarat printre cele 12 persoane care au fost ucise de un inivid care a inceput sa traga in oamenii care…

- Heidi Chalkley, 40 de ani, a fost trasa in mecanismul de metal al garajului aflat in Ruth Bagnall Court, Cambridge, dupa ce a prins ușa cu mainile. Prietena lui Heidi, Susan Gilmore, a privit neputincioasa cum femeia este ridicata in aer, inainte sa-i dea sangele pe gura, potrivit Daily Mail. Un barbat…