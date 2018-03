Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o femeie din Florida! Timp de 14 ani, de cand devenise mama, aceasta a avut de indurat dureri groaznice de spate, insa medicii nu descopereau ce are de fapt. La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani. Amy Bright, […] The…

- Aimee Iacobescu, actrita care a incetat din viata duminica, la varsta de 71 de ani, dupa ce a pierdut batalia cu cancerul la san, avea o relatie stransa cu fratele ei geaman, Dorel. Actor de profesie, el s-a stabilit in Franta de peste patru decenii. Barbatul a presimtit moartea surorii lui, pe care…

- De zece ani, mai precis de cand a inceput lupta cu cancerul, Aimee Iacobescu a avut in jurul ei oameni cu suflet mare. Unul dintre ei este chiar vecinul regretatei artiste, care in ultima perioada nu o mai ducea cu masina la teatru, ci la spital. Intr-un bloc vechi, din trei etaje, situat…

- O femeie in varsta de 51 ani trecut prin momente cutremuratoare. Minati Mondall, pe numele ei, s-a era din localitatea Kolkota din India și a suferit dureri cumplite de stomac pe o perioada de doua luni. Dupa ce s-a chinuit atata timp, ea s-a dus in final la spital. Acolo, doctorii i-au facut un examen…

- Trupul neinsuflețit al actriței Aimee Iacobescu a fost depus la capela Cimitirului Ghencea Militar, iar inmormantarea va avea loc astazi, la ora 13:00. Pe ultimul drum actrița va fi condusa și de fratele sau geaman, Dorel, intors in țara cu ocazia nefericitului eveniment. Acesta este actor de meserie,…

- Savantii de la La Jolla Institute For Allergy and Immunology au venit cu noi concluzii dupa ce studiile facute de ei au aratat ca o dieta bogata in grasimi si colesterol duce la epuizarea celulelor imunitare care au rolul de a proteja arterele. De aici pana la problemele vasculare nu mai este decat…

- Odata cu primii pasi, e drept cam tremuranzi, in primavara, prin piata agricola a municipiului Aiud au inceput sa apara tot mai multi comercianti de ocazie care-si scot la vanzare… saracia. Nu! Nu este vorba, asa cum isi inchipuie unii, despre cei care-si vand lucruri din casa pentru a-si plati enormele…

- O femeie din Ploiesti a reclamat ca i-a fost spart magazinul. Politistii au avut parte de o surpriza. Administratorul magazinului si-a dat seama de cele intamplate de abia cand a fost facut monetarul. Din casa de marcat lipsea a o suma importanta de bani. S-a dus glont la politie si a povestit tot ce…

- Cincisprezece cetațeni moldoveni au fost arestați de polițiștii francezi, dupa ce și-au pus pe roate o afacere de milioane. Acum sunt in așteptarea verdictului judecatorilor - iata ce au facut.

- "Sunt sigur ca handicapul meu are o legatura cu celebritatea mea. Oamenii sunt fascinati de contrastul intre capacitatile mele fizice foarte limitate si natura extrem de vasta a universului pe care il studiez", declara omul de stiinta contemporan cel mai celebru din lume. Stephen Hawking s-a…

- Medicii legiști de la IML au stabilit ca Israela Vodovoz a murit in urma unei puternice hemoragii digestive, ci nu din cauza unui accident vascular, cum se crezuse inițial. In urma efectuarii autopsiei Israelei Vodovoz, medicii legiști de la „Mina Minovici” au dezvaluit adevarata cauza a morții milionarei.…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- De cate ori nu ati ramas blocati in trafic, fara un motiv foarte evident? O echipa de cercetatori de la celebra universitate americana MIT crede ca a gasit solutia la asa-numitele ambuteiaje „fantoma”.

- Ionut, un copil din Maramures, este cu adevarat un miracol pentru parintii lui. Baietelul are acum 10 ani, insa la nastere a fost declarat mort. Medicii au si emis foaia de deces, cand, dupa aproape opt ore, o asistenta a observat ca se misca. Aceste ore fara oxigen i-au lasat sechele.

- Un tanar de 27 de ani a ajuns la spital cu semne vizibile de agresiune pe tot corpul. „Pacientul cu politraumatism prin agresiune a fost diagnosticat cu emfizem subcutanat masiv, de la nivel occipital pana la nivel scrotal, pneumotorax bilateral, contuzie pulmonara. Bolnavul mai prezenta multiple…

- O femeie din Republica Moldova a luat un taxi și, la un moment dat, cand șoferul s-a oprit puțin la un magazin, aceasta s-a urcat la volan și a fugit. Politistii au stopat fortat automobilul de model „...

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Politia a gasit parti din corpul unei femei originara din Japonia, care a disparut dupa ce s-a intalnit cu un turist american prin intermediul unei aplicatii pentru intalniri, scrie The...

- CRIME INFIORATOARE: UN TANAR si-a UCIS iubita, pisica acesteia si un vecin, in scara blocului. INCREDIBIL ce au descoperit anchetatorii Un tanar de 23 de ani si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal…

- Doi bureți folosiți pentru o operație chirurgicala au fost uitați in abdomenul unei femei pentru cel puțin șase ani. Femeia de 42 de ani a mers la o clinica din Japonia și le-a spus medicilor ca se confrunta cu senzația de balonare de trei ani. In urma unei radiografii a…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic.

- CNAS a publicat proiectul normele metodoloice de aplicare a contractului-cadru, printre prevederii fiind ca medicii de familie sa poata recomanda servicii noi, precum analize care pot depista infectiile cu virusii hepatitelor B si C. Contratul-cadru trebuie aprobat pana pe 1 aprilie.

- Autoritatile din Mexic au anuntat ca au salvat un pui de tigru sedat care fusese plasat intr-un container de plastic si expediat prin posta rapida, relateaza joi agentia de stiri UPI. Procurorul...

- Un caz de-a dreptul socant si care in momentul de fata nu are explicatii s-a petrecut in Spania, in spitalul Virgen de la Arrixaca din Murcia. O fetita de 11 ani s-a prezentat alaturi de parinti la camera de garda si a spus ca o doare rau de tot stomacul. Medicii au inceput sa ii faca analize…

- Adelina Pestrițu a povestit ca a mai trecut prin experienta unei sarcini, dar pe care din pacate nu a putut sa o duca la capat. O perioada, vedeta a ramas cu sechele din cauza acestui episod trist din viața ei. Adelina Pestritu, insarcinata. Liviu Varciu, primele declaratii: Doar un copil o poate…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca Nissan Juke, ce figura ca fiind furat din Franta, din data de 23.09.2016. In data de 01 februarie a.c., in jurul orei 15.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Un tanar a fost transportat la Spitalul Judetean miercuri dupa-amiaza cu o stare severa de agitatie. Tanarul a fost transportat cu Ambulanta si a declarat asistentei ca a fumat marijuana dupa care a survenut starea de rau. Medicii l-au preluat de urgenta si l-au supus mai multor teste si analize. Aceasta…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Fumul de la tigarile electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului si poate creste riscul de cancer si de boli de inima, a avertizat o echipa de oameni de stiinta americani in cadrul unui studiu citat marti de Press Association.

- Medicii legisti i-au facut Alexandrei, fetei ucise intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita, autopsia, iar acestia s-au ingrozit cand au descoperit ca o bucata din cutit inca ramasese infipta in corpul acesteia.

- Totul a fost un accident de vanatoare in Rusia, potrivit presei locale. Pușca barbatului se sprijinea pe genunchi, iar cainele i-a sarit in brațe, lovind arma, iar aceasta s-a descarcat. Cainele-erou. Momentul in care un maidanez pune pe fuga un hot si salveaza o femeie VIDEO Fratele…

- O femeie de 48 de ani din Franța da în judecata un medic și clinica unde a fost operata, dupa o întâmplare mai puțin obișnuita. Femeia a fost operata în aprilie 2017, unde i s-a facut o histerectomie totala. Medicii au asigurat-o ca totul a mers foarte bine. Coșmarul…

- Medicii legisti s-au ingrozit la efectuarea autopsiei pe cadavrul tinerei de 25 de ani, care a cazut victima agresiunii subofiterului Florin Oprea. Acestia au gasit in trupul femeii o parte din lama cutitului, precum si multiple leziuni grave. Practic, tanara nu a mai avut nicio sansa.

- In urma cu un an, in Franța a fost adoptata o lege fara precedent: acum șefii de aici nu au dreptul sa-și sune subordonații in afara orelor de lucru. Mai mult decit atit, acum angajații tuturor firmelor și organizațiilor au dreptul sa nu citeasca e-mailurile de la conducere in timpul lor liber, se arata…

- S-au intrerupt cursurile astazi, la ora 11.30, pentru elevii Colegiului Național „Andrei Mureșanu”. Nu pentru a protesta, nu pentru a depana amintiri din vacanța de iarna. S-a incercat un experiment care loc și in Franța, intr-o școala care, de asemenea, iși intrerupe activitațile o data pe luna, timp…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- "Buna intrebare. Nici nu mai știu. Cred ca facusem o ancheta despre niște afaceri relativ dubioase ale domniei sale. De acolo, din zona Buzaului, știu ca cineva mi-a zis, la un moment dat, a aruncat așa o informație ca ar avea un frate care se ocupa cu nu știu ce lucruri. (...) Era de ani buni in…

- Un creier în miniatura, un craniu si par au fost descoperite în interiorul unei tumori care crestea în ovarul unei tinere de 16 ani. Tumoarea a fost descoperita atunci când adolescenta, din Japonia, a efectuat o operatie pentru îndepartarea apendicelui, relateaza…

- Gonzalo Montoya Jimenez, in virsta de 29 de ani, a inceput sa sforaie pe masa de autopsie, duminica, la morga din orasul Asturias. Cu patru ore inainte, decesul sau fusese constatat de medicii inchisorii din apropiere. Medicii legisti trasesera deja liniile pe corp in vederea efectuarii autopsiei, dar…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- Un caz ieșit din comun a fost depistat de medicii de la Centrul Mamei și Copilului din Chișinau. In burta unui bebeluș de cinci luni a fost gasit corpul nedezvoltat al fratelui sau geaman. Inițial, medicii credeau ca pruncul are o tumoare in abdomen, ca ulterior sa depisteze ca, de fapt, acesta poarta…