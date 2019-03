Stiri pe aceeasi tema

- Keith Flint, vocalul formației engleze Prodigy, suferea de depresie din cauza desparțirii de soția lui, dj-ul de origine japoneza Mayumi Kai.Keith Flint a fost gasit mort, la varsta de 49 de ani, luni dimineața, in locuința sa, din comitatul Essex.

- O tanara din Ucaina a impresionat-o pe Andra la emisiunea Romanii au talent, de la Pro TV. O ucraineanca in varsta de 33 ani pe nume Alla a avut un spectacol de zile mari pe scena de la Romanii au talent. Ea a prezentat in fața celor patru jurați un spectacol de acrobație. Inzestrata cu un trup cu forme…

- Ultramaratonistul Tibi Useriu a fost scos din concurs, luni, de organizatorii competitiei extreme Yukon Arctic Ultra, dupa ce a suferit degeraturi la picioare, sportivul fiind transportat la cel mai apropiat spital cu un elicopter, transmite Mediafax. Organizatorii utramaratonului Yukon Arctic Ultra…

- Ultramaratonistul Tibi Ușeriu a fost scos din concurs, luni, de organizatorii competiției extreme Yukon Arctic Ultra dupa ce a suferit degeraturi la picioare, sportivul urmand sa fie transportat la cel mai apropiat spital cu un elicopter.Organizatorii utramaratonului Yukon Arctic Ultra au…

- Un psiholog britanic a ajuns la concluzia ca a treia zi de luni din ianuarie este considerata cea mai deprimanta zi din intregul an, ... The post Luni este Blue Monday, ea mai deprimanta zi a anului. Sfaturi pentru cei afectați de depresie appeared first on Ziarul Unirea .

- Ingrijirea pielii in timpul sezonului rece este la fel de importanta ca și cea din timpul verii, motiv pentru care dr. Olga Simionescu a oferi, la ”Prietenii de la 11”, cateva sfaturi utile.

- Livingul este cea mai folosita incapere din locuințele noastre. Este locul in care ne relaxam, in care ne primim oaspeții, ne uitam la televizor sau socializam. De aceea, aceasta camera trebuie sa aiba mai multe funcționalitați: sa aiba un decor estetic, care sa ne lase suficient spațiu la dispoziție,…

- Un adolescent a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu sania intr-un copac.Accidentul a avut loc miercuri seara, pe o partie improvizata de la marginea satului Ciprian Porumbescu. Aflat in jurul orei 21.00 cu sania pe derdeluș, tanarul de 16 ani din comuna a scapat sania de sub control,…