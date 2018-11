Stiri pe aceeasi tema

- Sebastien Loeb a caștigat pentru a noua oara in cariera Raliul Spaniei. Anul acesta, Sebastien Loeb și Daniel Elena au concurat "part-time" in Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), echipajul Citroen fiind prezent in Mexic, Corsica și Spania. Ultimul sezon complet pe care Loeb l-a efectuat a fost in…

- Ilie Balaci este al patrulea fotbalist cunoscut care a fost rapus de infract in 2018, dupa italianul Davide Astori (31 de ani), englezul Ray Wilkins (61 de ani) și spaniolul Enrique Castro „Quini” (68 de ani). PORTAR Waldir Peres (66 de ani) Fostul portar al naționalei Braziliei, campioana mondiala…

- Sezonul 2018 al Campionatului Mondial de Raliuri se apropie de final, iar constructorii implicați in aceasta ramura a motorsportului au pregatit cateva mutari importante in ceea ce privește componența echipajelor de anul viitor. In urma cu cateva saptamani va anunțam ca Sebastien Ogier parasește M-Sport…

- Francezul Sebastien Ogier (Ford) este noul lider al Raliului Marii Britanii, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dupa cele noua probe speciale desfasurate sambata, in timp ce romanul Simone Tempestini ocupa locul 17.

- Francezul Sebastien Ogier (Ford) este noul lider al Raliului Marii Britanii, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dupa cele noua probe speciale desfasurate sambata, in timp ce romanul Simone Tempestini ocupa locul 17. Ogier are un avans de 4 sec 4/10 fata de finlandezul Jari-Matti…

- Cu putin timp inainte de lansarea oficiala, performanta modelulului a fost testata de catre Thierry Neuville, lider in clasamentul general din Campionatul Mondial de Raliuri, si Gabriele Tarquini, legenda motorsportului. Cei doi piloti Hyundai Motorsport au fost rivali intr-o calatorie parcursa in doar…

- In 2008, pilotul Sebastien Ogier devenea campion in cadrul clasei Junior WRC alaturi de Citroen. In același an, francezul facea pasul cel mare alaturi de gruparea din Satory și debuta in cadrul WRC in etapa din Marea Britanie la volanul unui C4 WRC. Ogier a petrecut patru sezoane in cadrul Citroen (2008…

Grupa a doua a Ligii A din Liga Natiunilor a oferit un rezultat pe care foarte putini il anticipau. Partida dintre Elvetia si Islanda, doua dintre echipele care au fost la Campionatul Mondial din Rusia, s-a terminat 6-0.