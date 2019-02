Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii români din Sydney (Australia) au descoperit ca pe rolul Tribunalului Cluj se afla, din luna iunie 2017, un proces în care 29 de persoane sunt inculpate pentru initiere si constituire de grup infractional organizat. Printre ei, preotul Radu Cristian Herțeg, parohul bisericii…

- Avea doar 11 ani cand a fost judecat ca un adult și aruncat in inchisoare, acuzat ca și-ar fi omorat mama vitrega. Dupa 7 ani petrecuți in spatele gratiilor, uitat de lume, a fost eliberat. De atunci, viața lui a a avut un singur scop: sa-și dovedeasca nevinovația.

- Un locuitor al UTA Gagauzia a fost condamnat la 21 de ani, 11 luni si 28 de zile inchisoare, fiind recunoscut culpabil pe trei capete de acuzare: omor intentionat, furt si pastrarea ilegala a munitiilor.

- Cei trei suspecti acuzati ca au omorat un tanar in fata unui bar in municipiul Medias au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor, doi dintre ei fiind eliberati in baza recursului compensatoriu, cel de-al treilea fiind, de asemenea, recidivist, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de…

- Un individ din Iași și tatal sau au fost arestați dupa ce au omorat in bataie un consatean, in seara de Craciun. Barbații din comuna Belcești l-au batut cu un par mai bine de 30 de minute, pana ce omul a murit in chinuri. Agresorii și-au recunoscut parțial faptele in fața polițiștilor, dar au spus ca…

- O lume a terorii, a neajunsurilor, a mizeriei, a foametei, a jenei fața de cei din jur, o lume „stropita“ din plin cu alcool. O lume in care auzi vorbindu-se, zilnic, despre prostituție, viol, talharie, pușcarie, amenințari... O lume in care TU, copilule fara copilarie, ai fost al nimanui pana in momentul…

- Senatorul PSD Liviu Brailoiu a explicat pentru „Adevarul”, ca modificarile aduse Legii armelor o fac mai restrictiva, fiind vorba de o armonizare cu legislatia europeana.„Am zis ca da, infinit, de un milion de ori e mai periculos condusul masinii, sofatul, decat arma. In Romania avem 10-20…