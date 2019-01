Din imagini se vede cum individul, un barbat de 39 de ani din satul Baroncea, sparge cu un topor ușa din sticla a bancii și patrunde in interior. In timp ce continua sa sparga cu toporul bucatile de geam prinse inca de usa, el discuta cu oamenii, unii spunandu-i sa se opreasca in timp ce altii doar rad de el.

In scurt timp, la fața locului a venit un echipaj de politie, individul fiind reținut pentru 72 de ore. El risca acum o amenda de la 27.000 pana la 75.000 de lei pentru huliganism sau trei ani de inchisoare.