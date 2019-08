Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT anunta ca expertiza medico-legala facuta de Institutul National de Medicina Legala arata ca fragmentele de oase ingropate de Gheorghe Dinca in liziera de langa Caracal apartin unei tinere cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani, alta decat Alexandra Maceseanu.

- Haine cu pete de sange au fost gasite in locuința lui Gheorghe Dinca, la perchezițiile de sange. Probele noi au fost sigilate și vor fi trimise pentru analiza la Institutul Național de Medicina Legala, pentru a stabili cui aparțin probele biologice. Hainele cu petele de sange care ar aparține lui Gheorghe…

- Procurorii DIICOT au gasit un sac cu oase si cenusa in padurea in care a indicat Gheorghe Dinca faptul ca si-a ascuns urmele. Ucigasul sustine ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o. Procurorii au…

- Rezultatul testelor ADN efectuate de INML indica faptul ca, in proportie de 99%, oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei de 15 ani, Alexandra Macesanu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, testele ADN confirma astfel varianta lui Gheorghe Dinca,…

- Digi 24 a anunțat, vineri seara, ca anchetatorii au indicii despre trei victime ale lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal. Informația apare la scurt timp dupa ce surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza au declarat ca rezultatele testelor…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Oasele gasite la locuința lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost duse la Institutul Național de Medicina Legala „Mina Minovici" (IML) inca de saptamana trecuta. Specialiștii au transmis prima ipoteza in privința acestora.