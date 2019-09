Euro nu si-a miscat cursul

In asteptarea deciziilor de politica ale Rezervei Federale americane, monedele de la marginea zonei euro au avut evolutie linistita. Cursul euro a ramas aproape identic cu cel de marti, 4,7354 fata de 4,7352 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,733 – 4,739 lei iar cele de la ora 14:00 se efectuau la 4,736 lei. Media… [citeste mai departe]