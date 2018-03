A Song to Remember: Always The Sun – Richard Durand

Stiri pe aceeasi tema

- A fost o dimineața extrem de emoționanta la Virgin Tonic, unde le-am cerut ascutatorilor sa ne trimita poveștile lor despre perioade in care au pierdut tot și s-au ridicat cu și mai multa forța. Unele mesaje au fost suprinzator de puternice și merita retraite. Andrei din Constanța a pierdut tot cand…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- Dispozitivul Alexa creat de Amazon este o boxa wireless ce raspunde la comenzi vocale și este gadget-ul perfect pentru o casa smart. Doar utilizandu-ți vocea o poți controla pe Alexa pentru a asculta muzica, a aprinde luminile, a face liste de cumparaturi și a cauta informații pe internet. Daca toate…

- Voci de legenda ale muzicii din Europa si fosta Uniune Sovietica au sustinut aseara un concert grandios la Palatul National "Nicolae Sulac". Faimoasa trupa italiana "Ricchi e Poveri", care nu e pentru prima data la Chisinau, a ridicat in picioare publicul. Moldovenii au interpretat melodiile care au…

- Cum arata o mama care se elibereaza de tensiune? Poate fix ca mama lui What’s Up care a acceptat sa incerce terapia prin distrugere, o forma demonstrata de specialiști ca fiind foarte eficienta in cazul oamenilor care se incarca de tot felul de experiențe stresante. Și ce poate fi mai stresant decat…

- Delerium este un proiect dance, din Vancouver, Canada, format in anul 1987. De-a lungul carierei, stilul muzical a trecut prin mai multe transformari, de la ambiental, industrial si electronic pop. Albumul “Karma” a garantat succesul proiectului pe scena muzicii electronice. Daca a fost ceva care sa…

- Kraftwerk nu inceteaza sa uimeasca cu fiecare concert pe care il construiesc. La noua ani de la ultima vizita in Romania, pionerii muzicii electronice au captivat sala și le-au oferit spectatorilor romani o experiența 3D pe care nu o vor uita prea curand. Biletele pentru concert s-au epuizat repede,…

- Noii speakeri confirmați la TEDxAlbaIulia sunt Andreea Raicu, Alin Comșa și Andreea Bebu. Ce-a de a doua ediție a evenimentului va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema de anul acesta, “Mind the gap”, este o invitație la a descoperi diferențe sau obstacole care poate…

- Martin Garrix a dezvaluit cum a intrat in industria muzicii electronice și cine este cea mai mare inspirație a lui. “Am fost inspirat sa urc pe scena muzicii electronice atunci cand am vazut show-ul lui Tiesto la Jocurile Olimpice in Atena.”, declara Martin Garrix. Declarația a avut loc dupa ce Martin…

- Un cunoscut magazin de electronice si electrocasnice din municipiul Buzau a fost jefuit de hoti la sfarșitul anului trecut fara ca angajații și agenții de paza sa bage de seama. Pana cand furtul a fost descoperit, atacatorii erau deja departe. In cateva zeci de secunde, hotii au sustras bunuri de peste…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit in prima parte a discursului de la inceputul ședinței de guvern despre vizita sa la Bruxelles, apoi a detaliat punctele de discuții de pe agenda ședinței de Guvern.

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- Compania de chitare Gibson se confrunta cu falimentul din cauza datoriilor mari pe care le are, scrie digi24.ro.Cu toate ca are venituri anuale mai mari de 1 miliard de dolari, inca se confrunta cu imprumuturi bancare de 145 de milioane de dolari.

- Inimioara lui Alice merge, astazi, la Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. “Dragostea poate fi celebrata in fiecare zi, prin modalitați infinite. In urma lui Valentine’s Day au ramas o multitudine de momente traite in diferite colțuri ale lumii, din care am ales pentru astazi unul singur: un sarut…

- Cantareața Sanda Ladoși a facut marturisiri despre Ziua Indragostiților, dar și despre viața și casnicia sa in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune. Sanda Ladoși este casatorita de foarte mulți ani cu Ștefan Tache, cel alaturi de care a fost saltata de DIICOT in luna noiembrie a anului…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You Do", a murit la…

- Pentru prima oara in istorie, patinatorilor le-a fost permis sa foloseasca piese cu versuri la probele din cadrul Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, Coreea de Sud. Pana acum, la patinaj artistic era permisa doar folosirea pieselor instrumentale. Incepand cu ediția din acest an, patinatorii pot adauga…

- Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea favoriza aderarea bacteriilor responsabile de aparitia pneumoniei de celulele din membrana ce captuseste caile respiratorii. Studiul vine la scurt timp dupa ce oficiali din cadrul…

- Intr-o vizita surpriza facuta la o școala din Londra, prințul William a ținut sa le vorbeasca fetelor despre “cyberbullying”, dar și despre modul in care adolescentele trebuie sa se fereasca de presiunea de a se conforma ideii de frumusețe promovata de rețelele de socializare. Grupul de copii cu varste…

- Cel mai nou videoclip produs de Halsey prezinta o realitate distopiana, ce se afla in stransa legatura cu mesajul piesei, cantareața vorbind despre fostele relații. Halsey dezvaluie astfel, atat prin imaginile ce compun videoclipul, cat și prin versurile piesei, o latura sensibila cu privire la desparțiri…

- Sute de mii de persoane s-au adunat la Atena pentru a protesta fata de intentia Guvernului grec de a ajunge la un compromis in ceea ce priveste disputa cu Republica Macedonia privind numele fostului stat iugoslav, informeaza BBC News online.

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…

- Underworld a lansat, la finalul anului 2009, prima colaborare din istoria duo-ului, care a avut o contributie coplesitoare la ceea ce inseamna muzica electronica de azi. Track-ul se numeste “Downpipe” si a fost produs de Mark Knight si Dean Ramirez. Boss-ul Toolroom nu este la prima colaborare cu Dean…

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- Fumul de la tigarile electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului si poate creste riscul de cancer si de boli de inima, a avertizat o echipa de oameni de stiinta americani în cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Dispozitivele cu acumulatori ce produc vapori care contin nicotina…

- Durere in comuna gorjeana Peștișani dupa trecerea in nefiinta a Mariei Julea (tanti Maria lu`Dumigui), una dintre putinele soliste autentice in muzica lautareasca.Artista populara va ramane mereu sufletul Sarbatorii...

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Dua Lipa lucreaza la un nou album ce va schimba regulile muzicii pop. La nici un an de la lansarea albumului de debut, artista britanica este pe val și vrea sa schimbe lumea prin muzica sa. “Ma simt atat de emoționata incat uneori fac glume despre asta”, a precizat Dua Lipa. In noul album la... View…

- Shakira este acuzata de autoritatile spaniole de evaziune fiscala cu pagube de zeci de milioane de euro. Fiscul spaniol a cerut Parchetului sa o dea in judecata pe cantareata columbiana. In 2015, Shakira, care este casatorita cu fotbalistul Pique, si-a declarat domiciliul fiscal in Spania. Autoritațile…

- Intr-un magazin din Ungheni s-a declanșat alarma terminalului de plați electronice. Și asta pentru ca un individ a dorit sa fure banii, informeaza politia.md In aceasta dimineața, aproximativ la ora 3:20, intr-un magazin din orașul Ungheni, s-a declanșat alarma terminalului de plați electronice. Și…

- Actorul care-l interpreteaza pe Tyrion Lannister in GoT, Peter Dinklage, a luat o pauza de la filmari și s-a dus glonț in Utah sa-și reprezinte cel mai nou film “I Think We’re Alone Now” la festivalul de film Sundance. Problema e ca pe oriunde se duce, Peter Dinklage e bombardat cu intrebari despre…

- Aplicația Instagram se transforma din ce in ce mai mult și atrage critici tot mai mari din partea utilizatorilor. Cea mai recenta schimbare facuta: introducerea funcției care iți permite sa vezi cand oamenii sunt online și cand au fost ultima oara activi in secțiunea de mesaje private. Exact ca la Facebook…

- Ed Sheeran tocmai ce a fost lovit de o veste nu prea placuta. Doi compozitori australieni au intentat un proces impotriva cantarețului de origine britanica. Se pare ca superstarul nu doar ca a furat o idee, ci și-a insușit linia melodica, copiind nota cu nota piesa intitulata “When I found you”, interpretata…

- Iubitorii muzicii sunt asteptati si in aceasta sambata, de la ora 18.30, in sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, pentru a se relaxa in compania muzicii alaturi de solistii spectacolului "O, sole mio ldquo;. Mezzosoprana Gabriela Dobre, cea care a conceput scenariul, regia,…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

- Dell anunta lansarea primului program pilot din industrie pentru folosirea aurului reciclat de la echipamente electronice uzate în noi placi de baza pentru computere, care vor echipa modelul premiat Latitude 5285 2-in-1 începând din aceasta primavara. Programul pilot vine ca urmare…

- Artistul Rag’n’Bone Man iși anuleaza concertul pe care urma sa-l susțina la București pe 8 mai. Este pentru a doua oara cand englezul iși anuleaza un concert in Romania, dupa ce anul trecut nu a mai venit la festivalul AWAKE. “Din motive neprevazute, tronsonul sud-est european al turneului Grand Reserve…

- Exista o noua disputa in industria muzicala internaționala: cantareața Lana Del Rey a confirmat pe contul sau de Twitter ca membri trupei Radiohead au decis sa o dea in judecata. Aceștia pretind ca unul dintre cantecele artistei seamana izbitor cu hitul lor de la inceputul anilor 90′: “Creep”. It’s…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- Banca Comerciala Romana (BCR) transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip cashless, care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii, potrivit unui comunicat al bancii. Conform documentului, procesul de modernizare a reţelei de unităţi BCR marchează…

- Daca nu iți mai aduci aminte ce faceai de revelion prin 2007-2008, ei bine, n-avem cum sa iți aducem noi aminte. In schimb, iți putem reimprospata memoria muzicala cu piesele pe care dansai atunci. Am pregatit prima lista din 2018. Enjoy! Basshunter – Now You’re Gone Single lansat in 2007 de DJ-ul suedez…

- Ca in fiecare an, The Independent Critics realizeaza topul celor mai fumoase femei și celor mai chipeși barbați din lume. Anul acesta, Antonia a fost desemnata de critici ca fiind una dintre cele mai frumoase femei din lume, ea clasandu-se pe locul 11. Titlul pentru cea mai frumoasa femeie a fost caștigat…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- Nu se știe exact unde a aparut prima oara bradului de Craciun, insa exista mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute spune ca bradul de Craciun iși are originea in secolul al VII-lea, cand Sfantul Bonifacius a plecat in Germania pentru a preda cuvantul Domnului. Acesta era suparat pentru ca niște…

- East European Comic Con anunța primul invitat pentru ediția de anul viitor, care va avea loc in perioada 18-20 mai, la București. Pasionații de filme, seriale, benzi desenate și jocuri video se vor putea intalni la Romexpo cu actorul Jim Beaver, cel care joaca rolul lui Bobby Singer in celebrul serial…

- Festivalul AWAKE anunța primii artiști care vor urca pe scena la cea de-a doua ediție: Wilkinson (LIVE), Milky Chance, The Subways, alaturi de The Parlotones, Fink, Subcarpați cu invitați speciali Hanu’ cu Braga, Mihail, Șatra B.E.N.Z. și alții. In 2018, AWAKE are loc in perioada 17-19 august și revine…

- Delia Rus a visat sa cante la radio, iar noi i-am indeplinit visul saptamana trecuta, in direct, la Virgin Tonic. Imediat dupa asta, Delia a lansat un cover modern al piesei Baby It’s Cold Outside de la Frank Loesser. “In ciuda oricarui om care m-ar contrazice, ‘Baby, It’s Cold Outside‘ este o piesa…