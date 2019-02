A slabit si nu mai pune la loc. Anamaria Prodan a spus dieta cu care a dat jos 20 de kilograme: “Este o dieta prin care toti sportivii mari ai lumii slabesc. “

Anamaria Prodan, in costum de baie la piscina. Impresara a publicat pe contul de socializare o fotografie in care dupa ce a slabit. Este dovada clara ca dieta ei a dat rezultate neașteptate. Anamaria Prodan, in costum de baie, din doua piese. Cu zambetul pe buze și intr-o forma de invidiat, prezentatoarea de la Pro tv a fost felicitata pentru ambiție și pentru felul in care arata acum, deși este mama a trei copii. „Slabești pe zi ce trece mai mult”, „Arați perfect”, au comentat admiratorii acesteia. Anamaria Prodan, in costum de baie la pisnica, dupa ce a slabit aproape 20 de kilograme In urma…