- Maria Dragomiroiu dezvaluie secretul siluetei sale, la 62 de ani. Artista de muzica populara recunoaște ca nu ține dieta, insa are o alimentație echilibrata. Maria Dragomiroiu spune ca secretul ei nu sunt curele de slabire, ci felul in care gandeste sa manance. “Merg la copii sa-mi dea ceva sa mananc.…

- Feli Donose, despre secretul sau pentru a ramane in forma. Intr-o forma de invidiat și mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturisește ca are cateva secrete pentru a face fața programului incarcat și zilelor in care reușește sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea…

- Intr-o forma de invidiat și mereu cu zambetul pe buze, jurata ”The Four – Cei 4” Feli marturisește ca are cateva secrete pentru a face fața programului incarcat și zilelor in care reușește sa se imparta intre concerte, filmarile la emisiunea ”The Four – Cei 4” și cei dragi.

- Deși i-a fost un pic teama, Bianca Rus și-a luat inima in dinți și acceptat sa iși taie stomacul. Se pare ca rezultatele nu s-au lasat așteptate, vedeta a slabit deja unsprezece kilograme și este foarte mulțumita de alegerea facuta. „Am slabit 11 kilograme in doua luni. Eu sunt foarte sincera, am spus…

- Crystal Barclay, o femeie supraponderala, a decis sa își faca povestea cunoscuta și sa clarifice un mit conform caruia dietele de slabire dau întotdeauna roade. La 28 de ani, Crystal cântarea nu mai puțin de 84 de kilograme.

- In urma cu cinci ani, Mariana Buica l-a contactat pe Catalin Maruța, solicitandu-i, disperata, ajutorul in tentativa ei de a slabi, deoarece ajunsese la 240 de kilograme. Dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slabit spectaculos intr-un timp foarte scurt. „Am…

- In vara lui 2013, tanara Mariana Buica, pe atunci in varsta de 25 de ani, a apelat la ajutorul lui Catalin Maruta in tentativa ei de a slabi dupa ce ajunsese sa cantareasca 240 de kilograme, scrie wowbiz.ro. Considerata "cea mai grasa" femeie din Romania, femeia originara din Maglavit (judetul Dolj)…

- Italianul Mario Balotelli, atacantul echipei franceze de fotbal Nice, care este foarte aproape de o revenire la echipa nationala a tarii sale, a afirmat ca motivul revenirii sale la cea mai buna forma il reprezinta o viata de familie armonioasa, informeaza AFP. Balotelli ar urma sa fie convocat sambata…

- Andreea Mantea a reusit sa slabeasca 10 kilograme cu ajutorul unui ingredient. Vedeta postului tv Kanal D a baut apa cu lamaie si ghimbir in fiecare dimineata, pe stomacul gol, dar si inainte de mese. In plus, prezentatoarea tv recunoaste ca a renuntat la prajeli, paine si sucuri din comert. Pe langa…

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Sarah Page cantarea 118 kilograme si a fost parasita de iubitul sau chiar in noaptea de Revelion. In acel moment, femeia a decis ca trebuie sa isi schimbe viata, slabind aproape 50 de kilograme. Acum are doar 64 de kilograme. "Imi amintesc ca ieseam cu prietenii si baietii ma numeau "porc…

- Regulile care l-au ajutat pe barbat sa scape de 70 de kilograme in 3 luni, conform adevarul.ro: - Eliminati sucurile si alte bauturi indulcite, puteti pierde 22 de kilograme in 3 luni. - Pregatiti-va singuri micul dejun si evitati gustarile pline de calorii ascunse si evitati varianta…

- Designerul Alexandru Ciucu a adoptat un regim drastic, care l-a ajutat sa slabeasca 16 kilograme 14 zile. Acesta a apelat la ajutorul unui medic nutritionist și, in cele doua luni de dieta, metabolismul organismului sau s-a reglat.

- A mancat mamaliga timp de cinci zile pe saptamana, vreme de o luna, iar rezultatele au fost spectaculoase. O spune o femeie care a incercat numeroase diete, insa aceasta chiar a funcționat. A dat jos 15 kilograme, respectand acest meniu.

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Juan Pedro Franco petrece tot mai putin timp imobilizat in pat. Cu ajutorul unui dispozitiv special care il ajuta sa isi sustina greutatea, acest mexican, care a detinut titlul de „cel mai greu om din lume", a inceput sa se deplaseze cu pasi mici si spera sa poata sa mearga singur in viitorul apropiat,…

- Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta un obicei pe cat de simplu pe atat de sanatos și anume consumarea unei banane dimineața. Scriitorul…

- Carmen Bruma a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” despre dieta pe care ar trebui fetele sa o tina, pentru a fi sanatoase si a slabi. Evident, aceasta considera ca foamea fizica trebuie constientizata.

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- O tanara din Australia a reusit un lucru care parea imposibil. A slabit nu mai putin de 100 de kilograme in trei ani. A fost in stare sa ajunga la o greutate optima dupa ce a fost atenta asupra meniului zilnic si dupa ce a inceput sa practice zumba. In clipa de fata duce o viata normala alaturi de copilul…

- Andreea Esca este una dintre vedetele foarte discrete cu privire la viata personala. Stirista este foarte atenta cu imaginea ei si cu felul in care arata. Recent, vedeta a dezvaluit cum a reusit sa scape, intr-un timp record, de noua kilograme. A

- Jurata de la &"Te cunosc de undeva&" a declarat ca a reușit sa slabeasca 38 de kilograme în sapte luni și jumatate și își dorește sa ajunga la suplețea de care se bucura în liceu.

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- S-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu multi ani, dar acum revine in forta! Mihaela Tatu a batut palma cu postul tv care a descoperit-o si care i-a propulsat cariera. Ea va fi parte din echipa "Ferma vedetelor", care debuteaza pe Pro TV, marti, 13 februarie, de la ora 20:00.

- Alina Eremia, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor revedea, din 15 septembrie, ora 20.30, in postura de jurat al celui de-al șaptelea sezon “Next Star”, a slabit in aceasta vara opt kilograme. Alina spune ca și-a schimbat stilul de viața și a exclus din alimentație zaharul, painea și prajelile. “Am…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Prezentatoarea de televiziune Corina Danila a scos definitiv din alimentația sa un singur aliment, considerat nociv de mulți specialiști. Corina Danila, in varsta de 45 de ani , a ajuns sa aiba o silueta de invidiat. Esta ca trasa prin inel și arata foarte bine. Corina Danila, mama unei fete adolescente…

- Ozana Barabancea, sfatuita sa faca lifting facial dupa ce a slabit 40 de kilograme. Pentru ca a scapat rapid de grasime, jurata de la Te cunosc de undeva! a decis sa iși tonifice corpul, așa ca a apelat la ajutorul unui medic specialist in terapii non- invazive. „Din nou am apelat cu incredere pentru…

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Tatiana Ustinova scrie romane politiste. Si, potrivit presei ruse, se bucura de mare succes. Dar in ultimii ani s-a confruntat cu o mare problema de sanatate: greutatea. De la o saptamana la alta, acele...

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Dupa ce si-a facut operatia de micsorare de stomac, Nicoleta Voica are un stil de viata sanatos. Vedeta a marturisit ca are un regim de viata strict si face sport zi de zi. Totodata, cantareata de muzica populara a mai spus ca mai vrea sa slabeasca cinci kilograme. Nicoleta Voica a scos din alimentatia…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Fiul adoptiv lui Alex Velea a slabit 30 de kilograme in trei luni. Baiatul a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre schimbarea din viata sa si spune ca cel care l-a motivat sa se apuce de slabit este chiar Alex Velea.

- Când mai savurezi un burger, dar ai pretenția sa slabești, gândește-te ca un cuplu din America s-a ambiționat atât de tare, încât fiecare a slabit câte 170 de kilograme! Afla povestea lor!

- Brandusa Covalciuc si-a facut o operatie de micsorare a stomacului si a slabit nu mai putin de 40 de kilograme. Interpreta de muzica populara incepuse sa aiba probleme de sanatate din cauza greutatii, motiv pentru care, in 2016, s-a prezentat la medic pentru o interventie chirurgicala. La momentul respectiv…

- Ioana Tufaru a slabit 25 de kilograme intr-un timp record. Anul trecut, aceasta ajunsese la 160 de kilograme și abia se mai putea deplasa. Fiica Andei Calugareanu a luat o decizie radicala. Anul trecut, in luna octombrie, ea a trecut prin cea de a doua intervenție la stomac și a luat masuri. Mai mult,…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. A

- "Am petrecut Craciunul alaturi de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din aceasta cauza am slabit 12 kilograme. Acum ma incap toate hainele", a declarat Viorel Lis, potrivit spynews.ro. Citeste si Oana si Viorel Lis au ajuns…