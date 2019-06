Stiri pe aceeasi tema

- Medicii au intervenit de urgența, insa au fost șocați la randul lor de tragedia barbatului, scrie stirilekanald.ro. Mai mulți barbați au pus la cale o farsa și i-au inserat barbatului un furtun in partile dorsale. Citeste si A murit pe patul de spital. Medicii nu au putut face nimic…

- Incident serios in Iași. Un copil de numai doi ani a ajuns de urgența la spital, dupa ce a mancat pastilele anticoncepționale ale mamei sale. Medicii explica, astfel, la ce riscuri sunt supuși copiii care pațesc așa ceva.

- Clipe de panica pentru o femeie din Botosani, care s-a trezit in casa cu o pisica. Atunci cand aceasta a vrut sa o prinda și sa o dea afara, felina a mușcat-o, iar la scurt timp mana a inceput sa i se umfle. Muscatura nu i-a pus probleme femeii imediat, insa dupa o zi mana femeii s-a umflat foarte mult…

- Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat, de urgența, marți, la spital, dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au operat de urgența și i-au montat doua stenturi. Tudose a acordat, miercuri, un interviu telefonic lui Victor Ciutacu, in care a relatat prin ce a trecut.”Deocamdata, ma…

- Mihai Tudose, fostul premier al Romaniei, ar fi suferit un infarct și a fost transportat de urgența la spital. Fostul prim-ministru era la o intalnire cu colegii de partid cand i s-a facut rau și a solicitat intervenția unei ambulanțe SMURD. Medicii l-au transportat de urgența la spital cu suspiciune…

- Florin Busuioc a ajuns din nou la spital, dupa ce in luna noiembrie a anului trecut, prezentatorul tv a suferit un infarct pe scena teatrului din Craiova. De data asta, medicii i-au montat al doilea stent la inima. In urma cu cateva luni, medicii au intervenit de urgența și din fericire au reușit sa-l…

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Gabriela Cristea este insarcinata in noua luni și, cel mai probabil din cauza contracțiilor, nu a mai putut sta in direct. Gabriela Cristea, anunt bomba despre relatia cu Tavi Clonda: "Nu mai facem nicio nunta!" Ce s-a intamplat "Sunt bine, stati linistiti. Nu m-am simtit confortabil.…