Piedici pentru Dacian Cioloș și ”urinoterapia împreună”

Dacian Cioloș a anunțat weekend-ul trecut că are un partid nou cu care va candida la alegeri. Este vorba de Partidul Libertății, Unității și Solidarității (PLUS), care ia locul Mișcării România Împreună (MRÎ). PLUS este un partid conceput pe șest, fără ca cineva să fi știut,… [citeste mai departe]