Stiri pe aceeasi tema

- O scena ingrozitoare a avut loc intr-o biserica, chiar inaintea slujbei de duminica. Un pastor a fost ucis cu bestialitate chiar de o ruda de-a lui. Dr. David Nabegmado, un pastor din Ghana, a fost injunghiat chiar cand venea in fața credincioșilor pentru predica de duminica. Cel care a infipt cuțitul…

- Hoții nu iau pauza nici de Sarbatori și profitand de faptul ca toata lumea sarbatorea trecerea in noul an, aceștia au spart o biserica din Capitala.Citește și: Victor Ponta lanseaza acuzații INCENDIARE: Dragnea și Valcov vor ajunge la inchisoare Este vorba despre biserica ”Sfantul Dumitru…

- Cei trei hoți care au aruncat in aer bancomatul de la parterul unui bloc din Brașov au fost vazuți de martori, iar intreaga operațiune a durat 20 de minute. Curios insa, in acest timp nu a parut nici un echipaj de poliție la fața locului iar hoții și-au vazut netulburați de treaba. Cei trei indivizi…

- Controale ANSVSA in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala In cursul lunii noiembrie 2018 Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 8.521 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara…

- "19 Noiembrie 2018, ora 18,17! Dragii mei, in aceasta dupa amiaza in timp ce scriam aici pe Blog, vad inspre Apus luciul unei Ape, si cand spun luciu, spun ca era de o culoare alba, luminata parca de LUNA de pe Cer sau chiar de Soare. Vedeam dragilor asa precum am privi acum dinspre stanga…

- Credincioșii sarbatoresc miercuri cea mai importanta sarbatoare de cruce roșie – Intrarea Maicii Domnului in Biserica sau Vovidenia. Este cruce roșie in calendarul creștin ortodox. Sarbatoarea Luminii sau Vovidenie este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului, praznuita pe 21 noiembrie 2018. Este…

- La trei ani de la izbucnirea focului mistuitor in clubul bucureștean Colectiv, inca mai curg lacrimi de durere pentru tinerii care au ars de vii, in fatidica seara de 30 octombrie 2015. Profund indurerați de suferința victimelor și a familiilor acestora, preoții au inalțat rugaciuni la Ceruri și au…

- Sarbatoare mare pentru toți creștinii ortodocși in prima sambata din luna noiembrie. Ceea ce in Ardeal se numește Ziua morților, de inspirație catolica, are echivalent in tradiția ortodocsa prin așa-numita Sambata a Morților sau Moșii de toamna. Este momentul in care toți creștinii ortodocși ii pomenesc…