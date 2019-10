Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal s-a casatorit cu singura femeie din viața lui! Dupa 14 ani de relație Rafael și Xisca Perellon au spus un mare „Da!” in fața Starii Civile dar și in fața a 350 de invitați. Iata primele imagini de la nunta anului in sport.

- Ediția cu numarul zece din cel de-al șaptelea sezon „Chefi la Cuțite” a fost plina de momente unice, revederi și povești de viața incredibile. Concurenții i-au impresionat pe cei trei chefi cu preparate delicioase.

- Anna Lesko și Dj Vinnie, tatal baiețelului sau, s-au desparțit dupa 8 ani de relație. In vara au aparut imagini cu artista in ipostaze destul de apropiate alaturi de Mike Diamondz, iar toata lumea a presupus ca acesta ar fi motivul desparțirii. Anna Lesko, in varsta de 40 de ani, a oferit primele declarații…

- Johannes Visscher, criminalul olandez care i-a luat viata Adrianei Fieraru, din Gura Sutii, parea un om normal, cu o viata sociala care oricare alta. In 2012, olandezul a postat chiar pe contul sau de youtube o inregistrare in care isi cere in casatorie iubita.

- Gata, nu se mai ascund! Au trecut doar cateva zile de cand What's Up și-a anunțat divorțul fulgerator de Simina, femeia care i-a stat alaturi mai bine de noua ani. Artistul nu a stat prea mult pe ganduri și a declarat recent, in mod public, faptul ca și-a refacut viața, alaturi de o blondina focoasa,…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nici varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, deoarece ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal. „Nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita duce o viata de huzur! Divortata de primarul Sectorului 3 al Capitalei in urma cu trei ani, Sorina Docuz si-a gasit fericirea alaturi de Madalin Stan, impreuna cu care are un copil. Cunoscut in lumea buna a Bucurestiului drept Madalin de la Giurgiu, barbatul o rasfata…

- Incident revoltator în Galati. O fata de 14 ani, plina de sânge, a fost vazuta pe o strada din oras. În loc sa o ajute, o patrula de politie sta în masina si se uita la ea.