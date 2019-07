Stiri pe aceeasi tema

- Contestațiile au adus pentru 6 profesori din Neamț note mai mari de 7 la proba scrisa a concursului de titularizare. Rezultatele finale ale concursului național de titularizare au fost publicate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț AICI . Procentul profesorilor care au obținut note de titularizare…

- Rezultate finale la Titularizare! In Argeș, a crescut numarul profesorilor cu nota 1. Rezultatele finale de la examenul de titularizare au fost publicate pe site-ul dedicat titularizare.edu.ro . Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, joi, ca profesorii care au luat sub nota 5 la titularizare nu mai au dreptul sa predea și ca vrea sa ia aceasta masura intrucat „nu poți sa fii un profesor care ia mai puțin de 5 și tu sa pretinzi elevilor note de trecere”.Ministrul Educației,…

- FOTO – Arhiva Masura fara precedent anunțata de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Aceasta a declarat ca profesorii care nu au ramas in sala la examenul de Titularizare și au ieșit fara sa rezolve subiectele vor fi tratați la fel ca cei care au luat sub nota 5 și nu vor mai putea preda anul…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat ca profesorii care nu au ramas in sala la examenul de Titularizare și au ieșit fara sa rezolve subiectele vor fi tratați la fel ca cei care au luat sub nota 5 și nu vor mai putea preda anul școlar viitor. Declarația a fost facuta la PROTV. Este vorba…

- Va pregatiti pentru examenul de Titularizare 2020? Folositi ghidul Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de titularizare – proba scrisa …click aici pentru detalii despre ghid >> Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat ca 24 de profesori dintre cei care…

- Examenul de Titularizare 2019 se susține azi, 17 iulie 2019. Peste 30.000 de profesori s-au inscris la examen. Afla ce subiecte pica la Titularizare 2019. A1.ro le publica, dupa ce vor fi disponibile pe Edu.ro: subiecte.edu.ro

- Calendarul de titularizare 2019 a fost modificat in urma cu o luna, astfel ca inscrierile in concursul de angajare in școala se fac in perioada 22 – 29 mai 2019. Și perioada inspecțiilor la clasa pentru titularizare a suferit modificari, iar noile date sunt 3 – 28 iunie.