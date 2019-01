Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada a scazut rata de promovare a probei teoretice in vederea obtinerii permisului de conducere. Potrivit Directiei de Permise, din 100 de candidati, doar 30 trec de proba teoretica.

- Avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor care au domiciliul sau resedinta in judetul Ilfov, privind imbunatatirea conditiilor de sustinere a probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, incepand cu data de 18.02.2019, Prefectura Ilfov a stabilit noi locuri de…

- Ministerul Sanatatii incepe o campanie de promovare a vaccinarii: "Copilaria, cel mai frumos dar." Autoritatile, Organizatia Mondiala a Sanatatii si UNICEF spera sa ii convinga pe parinti sa iși imunizeze copiii.

- Cu camera video, microfon si casca. Asa a incercat un barbat sa sustina examenul teoretic pentru permis. Candidatul incerca a cincea oara sa treaca de aceasta proba, dar nu a mai reusit.

- Numarul tinerilor din Romania a scazut dramatic in ultimii 15 ani, mai exact cu 2,4 milioane. Peste 630 de mii de tineri au disparut din țara doar in utimii 5 ani, in timp ce sumele alocate tinerilor au stagnat la 0,001% din PIB.

- Politia Romana a fost la datorie, pe toata perioada minivacantei de Ziua Nationala a Romaniei, astfel incat intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Centenarul Marii Unirii. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, faptele savarsite cu violenta au scazut cu 40 , iar numarul…

- La doar cateva ore dupa ce a fost facut public acordul asupra Brexit ale Marii Britanii, o serie de demisii au avut loc in guvernul condus de Theresa May, iar cel mai dramatic efect este prabușirea lirei sterline.

- Conform unei comunicari, numarul transplanturilor hepatice din ultimii ani a scazut dramatic, de la 122 in 2013 si 2014, anii in care s-a inregistrat numarul maxim de transplanturi hepatice, la 54 in 2017 si 39 pana la inceputul lunii octombrie a anului in curs. „Oare ce s-ar fi intamplat daca s-ar…