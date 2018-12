Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de camion a fost lovit in timpul protestelor „vestelor galbene“ din Franta de un manifestant cu care incerca sa discute. Mai mult, protestatarul l-ar fi si insultat, spunandu-i ca este un „roman imputit“, relateaza „Le Progres“.

- Un tanar de 27 de ani, din Vicovu de Sus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit cu mașina o persoana și a disparut. El a provocat accidentul ieri, in jurul orei 13.00, la Straja, iar victima este un localnic de 50 de ani. Șoferul a fost depistat in trafic de polițiști, pe […]

- Cel putin sase persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz s-a lovit frontal cu un camion, duminica, in Cisiordania, pe Valea Raului Iordan, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel.

- Un accident rutier, fara victime, s-a produs joi, la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș. Șoferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un parapet. La autoturism a izbucnit un incendiu, iar pompierii au intervenit pentru stingere. In zona, traficul a fost oprit in timpul intervenției și deviat prin…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, duminica dimineata, in urma unui accident produs pe soseaua Mangaliei, din Constanta. Soferul care l-a lovit a fugit de la fata locului inainte de a ajunge politistii, fiind cautat.

- Un șofer si-a pierdut viata miercuri intr-un accident care a avut loc la balastiera din Mihalt. Barbatul conducea un camion, in momentul in care a pierdut controlul asupra volanului si s-a rasturnat. La fata locului s-au deplasat Garda Blaj și Detașamentul Alba Iulia cu o autospeciala, 1 Descarcerare,…

- "Noi n-am fost primii si nici nu vom fi ultimii". Este marturia tulburatoare a tatalui care si-a vazut fiica de 9 ani ucisa de un sofer, in timpul unui live pe Facebook. Al doilea copil, un baietel de doar trei ani, are coloana rupta. Intr-un apel disperat, familia distrusa cere mai multa siguranta…

- UPDATE „In urma verificarilor s a stabilit cp șoferul de 28 ani implicat in accidentul de pe str. C.D. Gherea, in incercarea de a parasi locul accidentului, a mai avariat 3 autoturisme, iar pe str. Castelului a lovit zidul imobilului cu nr 130. Barbatul nu poseda permis de conducere, iar autoturismul…