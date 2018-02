Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Patronala Mamaia-Constanta si-a propus ca, prin participarea la Targul de Turism al Romaniei, sa mentina aceasta destinatie in topul preferintelor romanilor, dar si ale turistilor straini care viziteaza Romania, a declarat vineri presedintele organizatiei, Nicolae Bucovala, la conferinta…

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, a spus ca el nu se bazeaza pe parlamentarii PSD atunci cand merge la Bucuresti pentru accesarea de fonduri necesare derularii unor proiecte. Apeleaza la seful lui de partid, deputatul Dan Vilceanu. Doi din...

- Zilele acestea, Scoala Gimnaziala nr. 43 "Ferdinandldquo; din Constanta organizeaza licitatie pentru inchirierea salii de sport si a chioscului alimentar, in fapt, cum aveam sa aflam de la prof. Corina Custurea, directorul unitatii de invatamant, un demers legal si de... uzanta. "Sala de sport este…

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autoritaților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu-Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru vanzarea de marțișoare…

- ApaVital pune la bataie trei milioane de lei pentru servicii de paza a obiectivelor societatii, pe durata a 12 luni. Este vorba atat de sediul din Copou, cat si de statii de pompare (Pacurari, Aurora, Podul de Piatra etc.), lacuri, statii de captare, rezervoare de apa, casierii etc. din judetele Iasi…

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, spune ca este in acelasi relatii „bune, dar reci", cu viceprimarul Cosmin Morega. „In ultima vreme vad ca e mai linistit si in Consiliul Local, dar mai pune pe altii, daca nu iese d...

- Edilul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca a luat in calcul reduceri de personal, daca nu va reusi sa suplimenteze bugetul institutiei. Potrivit lui Jianu, bugetul primariei este mai mic decat anul trecut. Este vorba de o scadere de ...

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, a comentat intr-o emisiune la Radio Accent atacurile permanente la care este supus din partea consilierului local Ilie Petrescu. „Domnul Petrescu este foarte vocal, depaseste de multe ori limita, chiar lim...

- Un colier cu diamante care i-a apartinut actritei Elizabeth Taylor, alaturi de crucea si inelul papei Paul al VI-lea vor fi scoase la vanzare la un targ de bijuterii care a fost inaugurat joi in...

- Doi elevi din Motru, Gorj, au ajuns ieri pentru investigatii medicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova. Potrivit primarului din Motru, Gigel Jianu, cei doi copii erau apropiati ai familiei micutului de 4 ani, decedat la Spitalul din Motru ...

- Directia de Sanatate Publica din Gorj a declansat, joi, o ancheta epidemiologica dupa ce un baiat in varsta de patru ani, din Motru, suspect de meningita, a murit. Si Politia cerceteaza cazul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Calendarul evenimentelor in 2018, din județul Alba, organizate de CJ, prin Centrul de Cultura ”Augustin Bena”: Cand au loc Blaj aLive, Targul de Fete, Toamna Cugireana și Ziua Lemnarului Consiliul Județean Alba a stabilit calendarul evenimentelor organizate prin Centrul de Cultura ”Augustin Bena Alba”,…

- Scandalurile par sa nu se mai termine la Motru. Mai nou, primarul Gigel Jianu are divergente cu Ilie Petrescu, consilier local PSRo. Jianu a plecat de la sedinta de Consiliu Local, afirmand ca a fost amenintat de catre Petrescu. Cel acuzat spun...

- Motrenii ar putea urmari sedintele de Consiliul Local la televizor. Viceprimarul Cosmin Morega a initiat un proiect de hotarare in acest sens, iar primarul Gigel Jianu il sustine, chiar daca spune ca e vorba de „culmea ipocriz...

- Proiectul de transmitere in direct al tuturor ședințelor ordinare de CL Motru, aflat joi pe ordinea de zi a ședinței de joi, nu a fost discutat deoarece consilierii liberali și primarul Jianu au parasit sala inainte de a se aproba convocatorul. Disputa a pornit de la suplimentarea ordinii de…

- Fostul primar din Motru, acum consilier judetean, a raspuns acuzatiilor actualului primar Gigel Jianu, care l-a invinuit intr-o scrisoare deschisa ca nu ii pasa de oras. Dorin Hanu a sustinut intr-un interviu la Radio Infinit...

- In 2018 sunt sanse sa inceapa lucrarile pentru construirea unui nou pod rutier langa Gara de Sud din Ploiesti, in locul asa-zisului pod de lemn. Dupa o prima incercare esuata, autoritatile locale anunta ca vor lansa o noua licitatie, pentru proiectare si executie, cu o alocare bugetara estimata la aproximativ…

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, a spus ca orasul va avea din nou echipa de fotbal la seniori, dar nu din acest an. „Intentionam sa infiintam echipa de fotbal, dar care sa nu mai urce in ligile superioare, ca sa nu cheltuim multi ba...

- Biatlonista romana Eva Tofalvi a anuntat, joi, pe contul sau de Facebook, ca a reusit sa se califice pentru a sasea oara la Jocurile Olimpice de iarna, dupa clasarea pe locul 43 in proba de sprint 7,5 km de la Anterselva (Italia). Tofalvi (39 ani), care a fost portdrapelul Romaniei la…

- Corina Ciobanu, femeia din Motru ramasa vaduva in decembrie, dupa ce soțul ei a murit la cumparaturi, pentru ca marfa de pe motostivuitor s-a prabușit peste el, neaga o ințelegere cu Selgros Craiova. B1 TV a facut joi seara o emisiune po...

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta cumpara servicii de radiologie si imagistica radiologie, tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara, in valoare estimata de 3.250.000 de lei fara TVA. Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de radiologie si imagistica pentru…

- Scenograful Adrian Damian, premiat in 2016 cu premiul UNITER, a adus la Targul de carte Gaudeamus, unul dintre cele mai interesante proiecte: „Laboratorul de imaginar”. Sute de oameni au stat la coada pentru a citi in laboratorul lui Damian. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, scenograful a povestit…

- Gigel Jianu, primarul din Motru, este de parere ca Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa din municipiu, ar trebui sa iasa anul acesta din insolventa, dar ca va fi foarte greu sa se intample acest lucru. Edilul sustine ca totul depinde de deciziile pe care le vor lua administratorul judiciar si…

- Primarul din Motru, Gigel Jianu, a spus ca unul din proiectele sale pentru acest an este accesarea de fonduri pentru achizitionarea de mijloace de transport in comun ecologice. „Este vorba de mijloace de transport electrice, care vin la p...

- Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, este pasibil de o amenda de 10.000 de lei pentru ca a pus colinde pentru cetațeni, pe stațiile amplasate in zona principala a orașului, de sarbatorile de iarna. Acesta a fost avertizat deja de reprezentanții Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor (ORDA)…

- Sfarșit cumplit pentru un motrean de 52 de ani. Potrivit reprezentantilor inspectoratului de Politie al judetului Dolj, un angajat al unui hypermarket din Craiova nu a manevrat corespunzator un motostivuitor, iar un container metalic a cazut peste un client aflat in apropiere. Barbatul, in varsta de…

- Un Mercedes de lux folosit de Adolf Hitler in deplasarile sale in Germania va fi scos la licitatie pe 17 ianuarie in Arizona, in Statele Unite, a anuntat casa de licitatii Worldwide Auctioneers, relateaza news.ro. Bolidul - care poate atinge 160 de kilometri pe ora, un Mercedes-Benz 770K Grosser, mai…

- La Vaslui, ca la nimeni. Oamenii care au ieșit marți la plimbare, in centrul orașului, la Targul de Craciun, au avut parte de cea mai neplacuta surpriza: locul destinat sarbatorilor de iarna era inchis.

- Cristian Pomohaci nu va mai sustine concertul pe care il avea programat pe data de 23 decembrie, in Ramnicu Valcea. Decizia a fost luata chiar de primar, care a si declarat de ce a facut asta.

- ♦ Operatorul avea operatiuni in peste 120 de localitati din judetele Gorj si Mehedinti si a avut anul trecut afaceri de aproape 7 mil. lei Compania de cablu UPC, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de servicii de televiziune, telefonie si internet fix, a platit aproximativ…

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat RAEDPP Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de curatenie, igiena si intretinere curenta a cladirilor, a platourilor pietelor, a aleilor pietonale din parcurile de distractiildquo;, in valoare…

- Atmosfera feerica pe str.31 Augusut din capitala. Guvernul Republicii Moldova a inaugurat Targiul de Craciun, unde zeci de locuitori au venit sa savureze culorile a miilor de luminițe, tarabe cu placinte și vin roșu fiert.

- In perioada 11 – 24 decembrie 2017, Galleria Mall Buzau va invita la Targul de Craciun din incinta centrului comercial, la parter – langa magazinul Neofashion. „Va asteptam cu cele mai frumoase cadouri de Craciun, toate Handmade!” Post-ul S-a mai deschis un targ de Craciun. Iata unde! apare prima data…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a explicat motivul pentru care nu a fost prezent la conferința de presa de joi, 7 decembrie, de la sediul PNL, in cadrul careia primarul liberal de la Motru, Gigel Jianu, și parlamentarul...

- O colecție de obiecte care au aparținut cantarețului și compozitorului Neil Young, in varsta de 72 de ani, ce conține machete de trenuri, dar și automobile clasice și echipamente muzicale, a fost vanduta la licitație cu aproape 300.000 de dolari, informeaza Reuters. Neil Young, pasionat…

- In programul serii au fost colinde și șlagare cu trupele Nova Band, Ale&Fly, Paul Krisner și Mircea Rusu Band. Cel din urma grup este alcatuit din instrumentiști consacrați și cunoscuți in lumea muzicala autohtona care s-au strans in jurul cantautorului, compozitorului și poetului Mircea Rusu.…

- Vești bune pentru locuitorii din municipiul Motru! Autoritațile au anunțat ca taxele și impozitele locale nu vor suferi majorari de anul viitor. Primarul din Motru, Gigel Jianu admite faptul ca bugetul local ar putea avea de suferit din aceasta cauza, insa a anunțat ca taxele și impozitele locale nu…

- Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, a prezentat bilantul activitatii pe anul 2017. Edilul spune ca a reușit sa faca multe lucruri importante pentru comunitate. A prezentat succint cateva dintre realizari. Printre ele, inchiderea gro...

- Targul de Craciun din Piața Sfatului a municipiului Brașov a fost deschis, miercuri seara, de primarul George Scripcaru, care a pornit iluminatul festiv de sarbatori in oraș și a aprins luminițele in Bradul de Craciun, in prezența a sute de persoane. ''Va urez sa aveți un sfârșit…

- Pe data de 4 decembrie, dupa ce conducerea Complexului Oltenia a anunțat, cu cateva zile in urma, printr-o adresa scrisa, sindicatele din companie ca minerii din Motru risca sa ramana fara masa calda și rece, a scos la licitația serviciul de pregatire și servire a mesei pentru angajații EMC-ului…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Nicolae Tiurbe, batranul batut de un protestatar in Piața Victoriei, a vorbit in aceasta seara despre adevarata poveste intamplata vineri. Acesta a povestit, pas cu pas, cum au stat lucrurile și a devoalat ce lozinca a protestatarilor l-a iritat cel mai tare. Reamintim ca informațiile despre batranul…

- "Institutiile cred ca trebuiau sa aiba anumite precizari cat de lapidare prin purtatori de cuvant, prin Birou de presa, daca nu neaparat prin conducatorul institutiei - Presedintie, Parlament, Guvern, ministere - este normal daca avem responsabilitatea, inclusiv partide politice. (...) Nu cred ca…

- Peste 50.000 de clujeni au ieșit în Piața Unirii și Piața Avram Iancu în seara zilei de 1 Decembrie, pentru a vedea artificiile, concertele și a participa la Târgul de Craciun. Conform organizatorilor a fost depașita cifra de 50.000 de spectatori.…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații, valabila in opt bazine hidrografice, incepand din aceasta seara și pana duminica dimineața.Potrivit hidrologilor, in intervalul 1 decembrie, ora 18:00 — 2 decembrie, ora…

- Florin Andone (24 de ani) s-a luat la bataie cu coechipierul Alejandro Arribas la antrenamentul de luni al lui Deportivo, a fost exclus din lotul pentru meciul de Cupa cu Las Palmas si reprimit o zi mai tarziu, iar acum a aflat intentiile conducerii lui Deportivo la Coruna. Chiar…

- Manifestarile organizate de Prefectura judetului si Garnizoana Tulcea vor incepe la ora 10.00 cu prezentarea onorului, salutul drapelului de lupta si intonarea imnului national, dupa serviciul religios, discursurile autoritatilor si ceremonialul de depunere a coroanelor de flori la statuia lui Mircea…

- Conferința de presa la PSD Gorj. Viceprimarul din Motru, Cosmin Morega, il ataca pe primarul liberal Gigel Jianu. Multe subiecte, cam haotic prezentate, un stil specific multor politicieni. Printre altele, Morega a spus ca, deși sunt bani aloca...

- Uniunea Muncitorilor Romani din Spania organizeaza duminica, 3 decembrie, intre orele 12,00 si 22,00, in Recinto Ferial din Torrejon de Ardoz, un eveniment dedicat sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, pe muzica artistilor Vladuta Lupau, Alexandru Bradatan, Steliana Sima, Oana Tomoiaga si Nicoleta…

- Cruzime fara margini in municipiul Motru. Mai mulți caini au fost omorați, iar apoi aruncați la o ghena de gunoi de la marginea orașului. Imaginile cu cadavrele animalelor au devenit virale pe internet dupa ce un barbat a facut fotografii cu leșurile animalelor pe care le-a postat apoi pe o rețea de…