- Proiectii speciale, dar si filme in avanpremiera vor putea fi vizionate la cea de-a sasea editie a Festivalului ''Ceau, Cinema!'', care se va desfasura, saptamana viitoare, la Timisoara. Potrivit unui comunicat de presa remis, luni, de catre organizatori, festivalul se va deschide cu…

- La Balcaniada de judo pentru juniori U 13, care s-a incheiat ieri, 7 iulie, la Timișoara, Romania a fost reprezentata de trei sportivi ai Focșaniului, insoțiți de sensei Stanica Grosu – Gabriela Istrati, la 57 kg, Andrei Petrea, la +55 kg, și Razvan Calota. Toți au avut prestații de calitate, incheiate…

- Trupa rock britanica Queen a vandut in prima jumatate a anului 2019 mai multe albume in America de Nord decat oricare alt artist, prezenta melodiilor formatiei pe coloana sonora a unor productii cinematografice si de televiziune determinand cresterea accesarilor pe platformele de streaming si a descarcarilor,…

- Regizorul-cult Zelimir Zilnik, unul dintre cei mai apreciati cineasti sarbi, va fi invitatul special al celei de-a sasea editii a Festivalului Ceau, Cinema! de la Timisoara si Gottlob, unde va fi omagiat printr-o retrospectiva organizata in colaborare cu Bienala Art Encounters 2019. In cadrul retrospectivei…

- Cea de-a XIX-a editie a celui mai pitoresc festival al traditiilor, Festivalul Etniilor, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis si de Muzeul Satului Banatean, se va desfasura duminica, 2 iunie, de la ora 14.00, in incinta muzeului in aer liber. Vor fi reprezentate numeroasele etnii…

- Doua documentare germane revelatie realizate la inceputul anilor `90 despre noua viata de dupa comunism dintr-o comuna banateana si despre calatoria unuia dintre localnici in America vor putea fi descoperite la cea de-a sasea editie a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc intre 18 si 21 iulie…

- Sambata, dupa-masa, de la ora 18.00, timișorenii sunt chemați la Pedalarea de Primavara – un eveniment cu tradiție pentru intreaga comunitate locala. In 2019, evenimentul aduce si sarbatorirea a 11 ani de existența a organizației Verde pentru Biciclete. In acest an, laitmotivul celui mai important eveniment…

- A șasea ediție a Crosului Europei se desfasoara vineri, 10 mai, in Cetatea Alba Carolina, sub sloganul ”EU aleRg! Ne antrenam pentru implicare civica și vot!”, pentru a marca Ziua Europei. Startul competitiei este de la ora 12.00, in santurile Cetatii. Inscrierile incep de la ora 9.30 in șanțurile Cetatii…