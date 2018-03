Stiri pe aceeasi tema

- La bursa locurilor de munca, oamenii au ajuns sa se roage sa NU fie angajati. S-a intamplat la Targoviste, iar cei care fug de munca sunt asistatii social. Prefera sa stea degeaba pe bani mai putini, decat sa munceasca pentru un salariu.

- Șoferul unui TIR a fost la un pas sa fie batut de catre romii din Dorolț dupa ce a produs un accident de circulație. Victima, un copil de 5 ani, a ajuns la Urgențe. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de la Poliție. Accidentul a avut loc joi (8 martie) seara. Șoferul a […]

- Poate fi un machiaj discret, care te poate ajuta sa obții un look fresh și natural, fara efort. Sau poate fi un smartphone extraordinar, întrucât, în prezent, exista numeroase funcții care se concentreaza pe selfie-uri perfecte, iar Huawei Mate 10 lite este unul din smartphone-urile…

- Crima de la Casablanca, comisa in noaptea de duminica, 4 spre luni, 5 martie, a zguduit orașul Satu Mare. Victima, Nicoleta D. era la serviciu in barul Casablanca din vecinatatea garii. In jurul orei 03.00 un barbat a intrat peste ea in local, a lovit-o in cap cu un obiect contondent dupa care a disparut…

- Un barbat de 39 de ani acuza ca a fost batut de trei indivizi necunoscuți intr-un bar din cartierul clujean Manaștur, din zona Colegiului Tehnic Napoca. Victima s-a pornit spre casa, dar nu a mai avut forța sa ajunga pana in apartament, prabușindu-se in scara blocului. Vecinii sai l-au vazut și au chemat…

- Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Ea a fost pur si simplu desfigurata, dupa cum declara surse judiciare. Autorul crimei, un barbat din comuna satmareana Lazuri si care lucra in constructii, a intrat in barul…

- Numarul victimelor gripei a ajuns la 69 dupa ce a fost confirmat decesul unei femei in varsta de 76 de ani, din judetul Cluj.Citeste si: Acuzatii FARA PRECEDENT la adresa Guvernului: 'Slabirea justiției, prioritatea ZERO in prima luna de mandat...' "Femeie in varsta de 76 de ani, din…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Prin programul „Rabla” nu va mai fi acceptata orice mașina. Romanii care vor sa se foloseasca de programul „Rabla” pentru a-și schimba vechea mașina vor fi nevoiți sa aiba obligatoriu acest document, daca proiectul de lege va fi adoptat. Conform unui proiect de act normativ aflat in dezbatere, mașinile…

- Un tanar din localitatea constanteana Topraisar a fost gasit spanzurat noaptea trecuta intr o anexa a casei. Din primele informatii, victima, in varsta de 34 de ani era cunoscuta cu probleme psihice. Vecinii cunosteau si problemele acestuia cu alcoolul. Un vecin ar fi gasit victima decedata si a dat…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Calugarii de la schitul din Plaiul Bumbeștilor, din Masivul Parang, sunt izolați de restul lumii, din cauza ninsorilor abundente. Aceștia au cerut ajutorul salvamontiștilor, intrucat zapada ajunge in zona la un metru și jumatate și au ramas fara combustibilul care le asigura alimentarea cu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine pentru preluarea si transportul unei femei din localitatea Agighiol, in varsta de 89 ani, traumatizata prin cadere.Din cauza drumurilor pline de zapada, militarii au fost nevoiti…

- Canon Europe lanseaza astazi EOS M50, cel mai nou model din seria EOS M si totodata cel mai avansat din punct de vedere tehnologic si cel mai intuitiv aparat foto mirrorless Canon de pâna acum. Gândit pentru aventurile lumii moderne, EOS M50 este primul aparat foto mirorless Canon dotat…

- Datorita continutului bogat in vitamine, aminoacizi, saruri si alte substante benefi ce organismului, urzicile sint recomandate in tratarea multor afectiuni, printre care astenia de primavara, bolile reumatice sau hipertensiunea arteriala. Planta conține substanțe de natura proteica, avind un mare numar…

- Victima s-a nascut cu probleme psihice si dupa ce a fost gonit de-acasa de propria mama a ajuns om al strazii. Iar in iarna lui 2013, dupa o noapte petrecuta in ger, a degerat si si-a pierdut ambele picioare. De-atunci e complet dependent de ajutorul celorlalti. Rudele il tin insa in conditii…

- Doi severineni au scapat ca prin minune cu viata, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe marginea drumului, aproape de Vama Portile de Fier I. Un pompier care iesise din tura le-a sarit in ajutor.

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat ca, in cazul in care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul de hotarare privind Planul de actiuni…

- UPDATE In urma verificarilor interne, la nivel de IPJ Buzau s-a stabilit ca persoana vizata de acuzațiile adolescentului din Cernatești este ajutorul șefului de post din comuna. Acesta este de aproximativ 13 ani in Poliție. In urma sesizarii facuta duminica de adolescent prin apel la 112, la nivel de…

- Elena este o fetita de nici trei ani, din Buzau , pentru care acasa inseamna Spitalul Marie Curie. S-a nascut cu o boala grava si extrem de rara din cauza careia poate fi hranita doar prin perfuzii. Elena e in spital de cand s-a nascut si are urgent nevoie de un transplant de intestin, operatie pentru…

- Grupul Digi, listat pe Bursa de la Bucuresti, a anuntat vineri seara ca a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar, facilitate care inlocuieste un imprumut luat in 2017. Bancile Citibank si ING au intermediat aceasta tranzactie. Noua facilitate are o maturitate…

- Nu este pentru prima data cand unii politisti din Moldova reactioneaza la nevoile cetatenilor, iar actiunile lor ii uimesc foarte mult pe acei oameni care considerau anterior ca nu sunt capabili de mai multe.

- O fetita de un an si patru luni se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu arsuri pe 12- din suprafata corporala dupa ce mai multe obiecte textile din casa au luat foc din cauza jarului care a cazut peste ele. Atunci cand focul a cuprins camera, aceasta se afla acasa impreuna cu…

- Angajatele coaforului din Titu au trecut din nou prin clipe de coșmar. Acestea au fost amenințate de un barbat, care le-a acuzat ca nu au intervenit pentru a-i salva viața Alexandrei , tanara injunghiata mortal pe 23 ianuarie. „Astazi, 29 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au intocmit…

- Casa inteligenta reprezinta o directie puternica de dezvoltare pentru spatiile de locuit. Motorizarea jaluzelelor si a perdelelor din casa ta poate reprezenta un prim pas spre acest lucru. Dezvoltarea tehnologiei ne ofera posibilitatea de control al obiectelor. Automatizarile ne fac viata…

- Un barbat cu dizabilitati si-a pierdut viata, ieri, intr-un incendiu. Victima avea 49 de ani si locuia singura. Tragedia a avut loc in satul Nicolaevca din raionul Glodeni. Vecinii au declarat politistilor veniti la fata locului ca nu l-au vazut pe barbat de trei zile.

- Oficiul antifrauda europeana a inceput o ancheta in vestul tarii, unde exista banuiala ca mai multe femei au declarat fals ca ar fi fost abuzate de soti, doar ca sa incaseze bani europeni. Faptele s-ar fi petrecut in urma cu un an, in Santana, Arad, iar banii s-au acordat printr-un proiect POSDRU “Start…

- Pompierii de la ISU au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta, din orasul Patarlagele. Ajunsi la fata locului, pompierii plecati de la Statia Maruntisu cu doua autospeciale au gasit o femeie decedata, cel mai probabil din cauza intoxicatiei…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice.

- Alexandru Acsinte In cea de-a doua parte de campionat, Alexandru Acsinte va intalni HC Vaslui din postura de adversar, fostul secund semnand cu CSM Focșani. Alexandru Acsinte a dat HC Vaslui pentru CSM Focșani. Fostul secund al lui Sandu Iacob și Bogdan Pralea a ajuns la un acord cu gruparea vranceana…

- Samsung Electronics a prezentat în cadrul târgului de tehnologie CES 2018 viziunea și strategia experiențelor IoT inteligente. În cadrul conferinței de presa, Samsung a demonstratat posibilitatea de a oferi utilizatorilor experiențe interconectate cu ajutorul dispozitivelor…

- A sosit si aparatorul, nimeni altul decat seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care apara cu inversunare aptitudinile mintale ale lui Donald Trump, dupa publicarea unei carti coplesitoare despre culisele Casei Albe si denuntata ca FALSA pentru presedinte.

- Fara legatura cu aplicatia de editare imagine care poarta acelasi nume, GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) a anuntat descoperirea celui mai mare numar prim de pana acum, o lungime de 23.249.425 cifre. Prin definitie, numar prim este orice numar natural a carui impartire cu un numar intreg…

- Un barbat din Arad și-a ucis fostul socru, marți seara. Victima era imobilizata la pat, iar cel care avea grija de el era chiar principalul suspect. Fosta soție a barbatului i-a cerut acestuia sa aiba grija timp de o saptamana de tatal ei, imobilizat la pat. Acesta urma sa fie internat in spital miercuri.…

- Un barbat de 48 de ani din comuna ieseana Scobinti a fost retinut de procurori, fiind acuzat ca si-ar fi lovit concubina, apoi ar fi ingropat-o in curtea casei, anchetatorii urmeaza sa stabileasca daca femeia era decedata in momentul in care a fost ingropata. La aceste scene ar fi asistat si fiul femeii,…

- Directorul Casei Judetene de Pensii Constanta, Cristina Samoila, a facut azi cateva precizari importante in legatura cu schimbarile legislative pe care le va aduce noul an, 2018."Daca pana acum dadeam ajutorul de deces doar la pensionari, acum platim si la angajati. Atat cei care decedaza dupa 1 ianuarie…

- Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe DN 6 intre localitatile Vitanesti si Vaceni. Primul ajutor a fost acorda victimelor de un medic care se afla la fata locului.

- Deputatul USR, Dumitru Lupescu, a sarit in ajutorul celor doua fetițe din Gura Șuții, ingrijite doar de mama lor care Post-ul Originar din Gura Șuții, deputatul Dumitru Lupescu a sarit in ajutorul fetițelor ramase doar cu mama bolnava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un baietel in varsta de cinci ani din statul american Mississippi a telefonat la serviciul de urgenta, anuntand ca Grinch vrea sa fure Craciunul. In urma apelului, politia a intervenit si a op...

- Andreea si Bianca locuiesc intr-o camera micuța, la Gura Sutii, o camera extrem de modesta, dar care reprezinta pentru ele Post-ul Parasite de tata și ingrijite doar de mama bolnava, Bianca și Andreea pot avea sarbatori fericite cu ajutorul oamenilor de bine apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat la scurt timp, principalul banuit de comiterea unui furt din societate comerciala. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca la inceputul acestei luni, pe timpul noptii, un tanar in varsta de 20 de ani,…