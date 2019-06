Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza o mare parte a Europei Occidentale, informeaza AFP. Acest val de caldura, de o…

- Temperaturile ar putea sa bata toate recordurile de caldura in Franța, vineri fiind așteptate chiar și 45 de grade, ceea ce ar insemna un nou record național. Joi au fost 41 de garde, recordul pentru iunie, iar mai multe departamente sunt sub cod roșu de canicula. Canicula a lovit multe țari europene,…

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

- Caldura sufocanta in Europa. Serviciul local de meteorologie din mai multe tari prognozeaza temperaturi de foc, de peste 40 de grade Celsius. In Franta a fost emis cod portocaliu de calduri in 53 de departamente.

- Val de canicula in Europa! Maxime de 40 de grade Celsius saptamana viitoare Saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews . Un val de aer fierbinte din Africa de Nord este motivul cresterii temperaturilor.…

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia.

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia, informeaza Euronews.

- In regiunile nordice ale Spaniei, temperaturile ar putea chiar sa depaseasca pragul de 40 de grade Celsius. Un val de aer fierbinte din Africa de Nord este motivul cresterii temperaturilor. Astfel, localitati precum Madrid, Paris, Frankfurt sau Berlin ar putea sa inregistreze temperaturi de peste 32…