- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Fotbalistul echipei Boavista Porto, Edu Ferreira, a încetat din viata, duminica, la vârsta de 20 de ani. Ferreira suferea de cancer. “Edu a plecat, dar nu ne va parasi niciodata! Astazi exista înca o stea în Ceruri. Odihneste-te în pace, Edu!”,…

- Politistului in varsta de 56 de ani i s-a facut rau la serviciu, in sediul Politiei Locale Buzau. Barbatul a lesinat in timpul sedintei de instruire. Medicii l-au resuscitat minute in sir, insa fara rezultat. Doctorii spun ca agentul a facut un infarct miocardic. Colegii politistului…

- Un politist local de la Serviciul Paza a decedat astazi la spitalul judetean dupa ce a fost preluat de Ambulanta chiar de la sediul Politiei Locale. Barbatul se afla la instruirea de dinaintea intrarii in tura. La un moment dat i s-a facut rau si a picat efectiv din picioare. Colegii au incercat sa…

- UPDATE. Cea de-a patra victima care era resuscitata a murit. Alte doua persoane au fost ranite in urma accidentului. Accidentul a avut loc pe DN 11, la intrare in Harman. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare, trei echipaje SMURD, doua de la Serviciul de Ambulanța…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Un accident deosebit de grav s-a produs marti seara, in jurul orei 19, in comuna Blejoi, sat Ploiestiori, unde un autoturism a intrat sub un TIR. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de la Descarcerare, 2 Ambulante SMURD si o autospeciala de pompieri. In autoturism se aflau doua persoane, iar…

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Scandalul a avut loc duminica seara, in stația de metrou Bockstael. Aproximativ 12 persoane s-au luat la bataie,…

- Colegii tanarului de 31 de ani din Sebeș care a decedat intr-un teribil accident de mașina in urma cu cateva zile, in Germania, și-au luat la revedere de la el. „Odihnește-te in pace, colegule!” este mesajul atașat unui video in care colegii sai șoferi, care nu pot fi prezenți la inmormantarea de luni,…

- Lauren Danks, în vârsta de 22 de ani, a dormit lânga fiica ei moarta, pe toata perioada doliului. Micuția și-a perdut viața într-un accident de mașina, în timp ce mama sa se afla la volan. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unei alte mașini, care se…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Acum 11 ani, intr-una din vizitele sale in Romania, dupa ce in trecut i s-a interzis sa iși vada țara, Regele Mihai a rostit o prelegere impresionanta. Discursul a fost rostit in 2006, la Palatul Cotroceni, cu ocazia condamnarii comunismului, regim care a dus la inlaturarea Majestatii Sale si la instaurarea…

- Tragedie fara margini in politica romaneasca. Un fost om politic marcant din Romania anilor '90 a incetat din viata. Este vorba despre fostul deputat, Emil Putin, unul dintre politicienii marcanti ai Aradului postdecembrist. Acesta a incetat din viata dupa o grea suferinta.Citește și: Mediul…

- Regele Mihai a murit astazi, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani. Regele Mihai a decedat la reședința sa din Elveția. Majestatea Sa anunțase pe 2 martie 2016 ca se retrage din viața publica, dupa ce recent a fost diagnosticat cu leucemie, urmand ca prerogativele sale sa fie preluate de Principesa…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica, scrie Mediafax.Principesa Margareta si Principele ...

- O tanara in varsta de 17 ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de un autobuz, in orasul Sannicolau Mare din judetul Timis. Soferul masinii facea manevre de parcare, cand a acrosat-o pe fata. Potrivit politistilor, tanara de 17 ani era eleva a liceului din localitate si facea practica la o…

- Femeii de 85 de ani i s-a facut rau, cel mai probabil, iar apoi s-a rostogolit pe scari de la etajul 1, pana la parter. Vecinii au sunat imediat la 112. In zadar s-au chinuit medicii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova si echipajul SMURD sa o readuca la viata. Dupa mai bine de 45 de minute…

- Doua șoferițe s-au luat la bataie în trafic în urma unui incident. Una dintre ele a murit, dupa ce cealalta a lovit-o în piept cu tocul. Mai mult, întreaga scena a avut loc în fața fetiței, de numai 13 ani, a femeii care a murit. „Au început…

- O veste cumplita a zguduit astazi Romania! Stela Popescu a incetat din viata la onorabila varsta de 81 de ani! Marea actrita a fost gasita fara suflare in curtea casei sale, iar medicii de la SMURD nu au mai putut decat sa constate decesul. "Mare durere in familia Catena:…

- „Nu am niciun secret, dar sunt doua lucruri importante in viața unui om: moștenirea genetica și dragostea de viața. Daca faci o profesie care te satisface, nu mai conteaza atat de tare banii. Daca ești foarte bun, atunci ceea ce iți vine de acolo ii ajunge sa supraviețuiești. Nu vreau avion personal,…

- Charles Manson, celebrul ucigaș care și-a învațat urmașii sa comita crime îngrozitoare și care a omorât numeroase personalitați, printre care și pe actrița Sharon Tate, s-a stins din viața la 83 de ani. Manson a ajuns joia trecuta la Spitalul Bakersfield din California,…

- O familie a pierit, sambata dupa-amiaza, dupa ce a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe DN 59, in dreptul localitatii Stamora Germana. Din primele cercetari ale politistilor aflati la fata locului reiese ca soferul unui autoturism a patruns pe contrasens, unde s-a izbit de un tir. Impactul…

- Malcolm Young , chitaristul trupei AC / DC, a murit. Anunțul trist a fost facut de colegii acestuia pe contul de socializare. Acesta a fost de asemenea, fondatorul celei mai iubite trupe de rock. Malcolm Young , chitaristul trupei AC / DC, a murit la o luna dupa ce fratele lui s-a stins din viața. „Astazi,…

- Focul a fost deschis la concertul rap din centrul Atlantei dupa ce doi oameni au urcat pe scena in pauza dintre reprezentatiile artistilor, potrivit Billboard. Politia a anuntat ca cele doua persoane care au urcat pe scena au fost ucise de cineva din public, care s-a enervat. Alte doua au…

- Jamie MacDonald a murit la varsta de doar 26 de ani. Tanarul sportiv si-a dat ultima suflare dupa ce a fost diagnosticat cu o cumplita boala. Un prezentator TV, marturisire socanta. "Sunt plin de cancer. Boala a revenit..." "A fost un tanar curajos, pregatit sa lupte toata viata, insa…

- Fostul boxer Bogdanel Stoicescu, finantator al unui club de box si al unei echipe de fotbal, ABC Stoicescu, a incetat din viata marți noaptea la domiciliul din București, in urma unui atac de cord. Vestea a picat ca un traznet asupra familiei, intrucat omul de afaceri nascut in cartierul Poșta din municipiul…

- Un barbat de 38 de ani din Braila a fost descoperit, miercuri, electrocutat pe un transformator electric, trupul sau fiind dat jos cu ajutorul unui echipaj de la Inspectoratul pentru Situatii de...

- Socrul Celiei, care locuia in Australia de o perioada de timp, a decedat in urma unor complicatii renale aparute brusc, scrie click.ro. Celia și socrul ei aveau o o relație foarte buna, iar vestea privind decesul acestuia a fost una care a produs durere in intrega ei familie. Citeste si …

- Incident incredibil pe drumul național 61, in județul Dambovița. Un barbat neidentificat inca a murit strivit de un autobuz. Mastodontul a trecut pur și simplu peste barbatul care era intins pe șosea. Ingrozitorul accident a avut loc luni seara, pe raza localitații Corbii Mari, din județul Dambovița.…

- Presa mondena a aflat ca matușa designerului vestimentar a incetat din viața, dar cazul este unul suspect. Conform unor surse din anturajul lui Catalin Botezatu, citate de SpyNews, ambulanța solicitata sa ii acorde femeii primul ajutor a ajuns cu o intarziere de 20 de minute, fara defibrilator. Mai…

- Ryan avea doar 12 ani cand a murit in urma unui atac de astm extrem de sever, in timpul unei pauze, la scoala. Baietelul ar fi putut trai si astazi, daca scoala nu ar fi respectat o lege stupida. Tragedia s-a intamplat intr-o scoala din Ontario, Canada, in luna octombrie a anului 2012. Baietelul a simtit…

- Alexandra Furnea, una dintre supravietuitoarele din infernul declansat in clubul Colectiv si care spunea in urma cu un an despre cicatricile de pe spate ca sunt "O pereche de «aripi» piezise, care inca mai dor", a scris azi noi dezvaluiri cutremuratoare despre lupta la viata dusa prin spitale. Gandurile…

- Incident tragic petrecut aseara la Tomesti in comuna vasluiana Pogana. Un barbat in varsta de 43 de ani, cel mai probabil autoincendiat, a fost gasit de medicii de la ambulanta in stare foarte grava. Potrivit cadrelor medicale, victima avea arsuri pe 95% din suprafata corporala. In drum spre spital…

- Un barbat de 43 de ani, din localitatea Tomești, județul Vaslui, a murit miercuri seara in ambulanța cu care era transportat la spital din cauza arsurilor grave suferite. Cel mai probabil, barbatul și-a dat foc fiindca l-a parasit soția. Vasluianul a fost vazut de catre un vecin in timp ce ardea ca…

- Din pacate, a doua fetița a preotului a decedat in urma cu puțin timp. Anastasia, fetița de 10 ani a preotului a incetat azi din viața deși atat ea, cat și mama ei au suraviețuit tragicului accident. Din nefericire, dupa o saptamana de la accident, Anastasia a pierdut lupta cu viața. Mama…

- Fostul primar din Banita a fost condamnat pentru ucidere din culpa. Ionel Martin Burlec a fost implicat intr-un accident rutier in urma caruia un motociclist a murit pe loc. Burlec a produs accidentul, dar tanarul de 29 de ani ar fi circulat cu peste 130 de kilometri pe ora.

- 1. Supunerea. Parinții cer performanțe, pedepsesc pentru voința proprie, copilul învața sa aprecieze opiniile altora, mai mult decât ale sale. Mamele anxioase iubesc supunerea, ele sunt preocupate ce vor gândi oamenii. De aceea si copiii experimenteaza sentimentul de inferioritate…

- Tragedie pentru o familie de români aflata în Spania. Un copil de trei ani, mama acestuia, dar și bunicul au murit într-un accident rutier extrem de grav. Copilul și bunicul au murit pe loc, iar mama și-a dat ultima suflare în mâinile medicilor care au ajuns la…

- Actrita Olga Tudorache, in varsta de 88 de ani, a incetat din viata. Vestea trista a fost facuta personal de Florin Calinescu, iar medicul Monica Pop a dezvaluit cum si-a trait actrita ultimele zile de viata.

- Sezonul culesului viilor face primele victime. Un barbat si-a pierdut viata iar o femeie este ținuta in viața cu ajutorul aparatelor dupa ce ambii s-au intoxicat cu dioxid de carbon in beciul in care țineau damigenele cu vin. Necazul s-a intamplat luni seara in localitatea Știubei, de langa Ramnicu…

- Incident violent, vineri dimineața, la Colegiul Economic din Buzau. Doi elevi de clasa a XI-a iși impart pumni și picioare dupa un conflict izbucnit intr-una dintre pauze. Colegii asista impasibili la scenele șocante, iar unii dintre ei par ca ar [...] citește mai mult Post-ul EXCLUSIV: Scene șocante…

- Accident rutier grav pe o strada in regiunea Zabaikal din Rusia. Un om a murit, iar 24 au fost raniti dupa ce un autobuz s-a ciocnit frontal cu un camion.Victima este soferul masinii de mare tonaj.

- Unul dintre minerii prinsi sub daramaturi in judetul Hunedoara, Romania, a murit, iar alti doi se afla in stare grava.Galeria s-a surpat ieri, iar in momentul producerii accidentului, in subteran se aflau 11 oameni. Opt dintre ei au reusit sa iasa la suprafata.

- Barbatul care a cazut intr-un șanț de patru metri din Vaslui unde se fac lucrari de canalizare a murit la spital. Vasluianul de 64 de ani a suferit multiple fracturi la coloana vertebrala și lovituri la cap dupa ce a cazut intr-un tub din beton folosit pentru canalul de vizitare al rețelei de colectare…

- O drama s-a abatut asupra unei familii din Țara Galilor. Doi dintre tripleti au murit subit, lasand in sufletul parintilor o suferinta de nedescris. La aproape o saptamana de la decesul micutilor, mama lor a gasit puterea sa vorbeasca despre nenorocirea care s-a abatut asupra familiei sale, potrivit…

- Barbatul a injunghiat o alta persoana la nivelul toracelui, intr-un cazinou din Lugoj. Medicii si politistii au sosit imediat la fata locului si l-au retinut pe agresor. Pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Victima a fost transportata la spital si din…