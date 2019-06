A salvat o femeie din ghearele morții. Este polițistul local, maestru în sporturi de contact A salvat din ghearele mortii o femeie de aproximativ 60 de ani. S-a intamplat zilele trecute in targul Dragaica, dupa ce femeia s-a inecat cu o bucata de carne și a cazut la pamant. Salvarea ei s-a numit Iulian Mihalcea, polițistul local care i-a acordat primul ajutor pana la venirea ambulantei. Intamplarea nu a fost facuta publica de vreun comunicat de presa sau de vreo ceremonie de felicitare, ci chiar de catre asistentul de pe Ambulanta care a ajuns la fata locului si a gasit o pacienta respirand. „Ca asistent medical la SAJ Buzau, am de menționat urmatoarele: astazi am avut o solicitare la… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

